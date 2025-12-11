¿Por qué están subiendo hoy las acciones de IAG?

Las acciones de IAG están liderando la sesión en el selectivo español con subidas de algo más del 1,5%. Aunque estas subidas no son espectaculares, si son reseñables y lo podemos achacar a dos motivos, uno de ellos proveniente de la FED. ¿Por qué están subiendo las acciones de IAG?

Las acciones de IAG lideran la sesión

Las acciones de IAG están repuntando hoy, después de dos hitos importantes. El primero es el informe de proyecciones de la IATA, que es la asociación internacional de transporte aéreo, donde se ha proyectado un crecimiento de los ingresos para las aerolíneas del 4,5% en 2026, mientras que esperan que el margen neto se mantenga estable en el 3,9%. Aunque el organismo señala que el sector sigue teniendo unos retornos menores al coste del capital, en general el informe es positivo a pesar de que el sector sigue enfrentándose a una gran escasez de aviones.

Por otro lado, la FED dibujó ayer en sus proyecciones macro un escenario para 2026 más positivo de lo que lo hizo en septiembre. En concreto, la mediana de crecimiento real esperado para el PIB en 2026 es del 2,3%, frente al 1,8% que reportaron en septiembre. Además, espera que la inflación (medida por el PCE) se ubique en el 2,4%, frente al 2,6% de septiembre. Esto es importante para IAG porque las rutas más rentables para la compañía son algunas de las que se dirigen a Norteamérica y el 30,8% de los asientos por kilómetro ofertado (AKO) de IAG se centran en Atlántico Norte, por lo que la región es fundamental para la empresa.

En definitiva, estos son algunos de los motivos por los que IAG puede estar despuntando hoy.

Las acciones de IAG suben un 22% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de IAG?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de IAG para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.