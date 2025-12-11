ArcelorMittal completa su primera planta solar en Brasil

Atlas Renewable Energy y el grupo siderúrgico ArcelorMittal SA están de enhorabuena tras inaugurar la parte B de 315 MWp del Parque Solar Luis Carlos en Brasil tres meses antes de lo previsto. En estos momentos, ArcelorMittal se posiciona como la compañía más alcista del Ibex 35, con una subida cercana al 2%.

ArcelorMittal abre su primera planta solar en Brasil

La instalación fotovoltaica, la primera planta solar de ArcelorMittal en Brasil, está ubicada en el noroeste del estado de Minas Gerais y ha requerido una inversión de 895 millones de reales (140,7 millones de euros). Además del parque solar, las empresas también instalaron una línea de transmisión de 65 km con una tensión de 500 kV, conectándola al Sistema Interconectado Nacional (SIN). El proyecto se implementó bajo el modelo BOT (Construcción, Operación y Transferencia) y ArcelorMittal Brasil será el único propietario a partir de diciembre de 2025.

Everton Negresiolo, CEO de ArcelorMittal Long Steel LATAM, ha afirmado que "toda la energía generada por la planta abastecerá nuestras propias instalaciones. Este es otro paso importante para diversificar nuestra matriz energética, reducir los costes operativos y fortalecer nuestra competitividad".

En paralelo a esta expansión de ArcelorMittal se suma el escenario del acero en Europa, que podría verse favorecido por la implementación del "Carbon Border Adjustment Mechanism" (CBAM), que limita la competencia de importaciones baratas (principalmente provenientes de China) y por el incremento en la demanda debido al renovado interés en infraestructuras gracias a las mayores inversiones estatales, en especial el paquete aprobado por el gobierno alemán hace 3 meses.

Cotización de las acciones de ArcelorMittal

Las acciones de ArcelorMittal suben un 1,8% en la jornada de hoy. En plena tendencia alcista de la acerera, el precio por título alcanza máximos anuales en los 38,5 euros tras revalorizarse un 80% durante 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de ArcelorMittal?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de ArcelorMittal (MTS.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.