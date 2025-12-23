El Ibex 35 inicia la sesión sin un rumbo claro

El Ibex 35 recupera un 0,04% en una tibia apertura con la que replica el comportamiento de los grandes parqués bursátiles del "Viejo Continente", tras una jornada igual de escasa en el Nikkei 225 (+0,06%).

Empresas que más suben del Ibex 35

Cellnex lidera la sesión retomando su tendencia alcista del mes de diciembre (+3,4% en el mes) tras la recogida de beneficios de ayer. Indra se sitúa entre las mejores del Ibex 35 con los inversores descontando el alcance y las consecuencias positivas del nuevo acuerdo para desarrollar y suministrar una nueva generación de obuses para las Fuerzas Armadas por un total de 7.240 millones de euros.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Sabadell es el farolillo rojo de la sesión del Ibex 35 debido a que hoy descuenta su dividendo, pagadero el próximo 29 de diciembre, de 0,07 euros brutos por acción. La rentabilidad del dividendo descontado es del 2%.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

