El DAX cerca de máximo de una semana 📈

El sentimiento en el mercado bursátil alemán es ligeramente mejor hoy, en medio de un sentimiento positivo en Wall Street. Las acciones europeas suben. El canciller alemán, Friedrich Merz, respaldó la iniciativa paneuropea de bolsas de valores, cuyo objetivo es competir con los mercados bursátiles de Estados Unidos y China.

Comportamiento del DAX 40

Los futuros del DAX 40 suben hoy casi un 0,3%, superando los 24.400 puntos, respetando la EMA50 (la línea naranja).

Acciones de SUSS MicroTec

Deutsche Bank ha reducido su precio objetivo para SUSS MicroTec SE de 41€ a 36€, manteniendo una calificación de "Mantener" después de que la compañía emitiera su segunda advertencia de beneficios de 2025. Si bien las ventas fueron sólidas, alrededor de 118 millones de euros, aproximadamente un 4-5% por encima de las expectativas, los márgenes se desplomaron, revelando el verdadero punto crítico. El margen bruto cayó al 33,1 %, muy por debajo del rango del 38-39 % que los analistas habían pronosticado, lo que redujo el margen EBIT a solo el 10,5 %. Según Deutsche Bank, la fuerte caída refleja tanto una combinación de productos menos favorable como costos de aumento de la nueva fábrica de Taiwán, que están afectando la rentabilidad a corto plazo. El crecimiento de la línea superior no es el problema, sino los márgenes. En realidad, una acción está casi un 30 % por debajo de su EMA200.

Las acciones de Deutsche Borse superan las expectativas y calman los temores sobre el arrastre del Tesoro

Deutsche Boerse AG (DB1:GR) registró un sólido desempeño en el tercer trimestre de 2025, superando las previsiones de los analistas y aliviando las preocupaciones de los inversores sobre los débiles resultados de tesorería. Los ingresos netos aumentaron un 3% interanual, mientras que los ingresos excluyendo los resultados de tesorería aumentaron un 7%, lo que indica una fortaleza empresarial subyacente. Los ingresos de tesorería cayeron un 19%, pero la caída fue menos severa de lo que anticiparon los mercados.

los gastos fueron un 2% inferiores a las estimaciones , lo que elevó la rentabilidad. Como resultado, el Deutsche Börse reafirmó sus perspectivas para todo el año 2025, cotizando actualmente a 18,3 veces el beneficio por acción de 2026 y 12 veces el EV/EBITDA. Un estricto control de costes ayudó:, lo que elevó la rentabilidad. Como resultado, el EBITDA superó el consenso en un 4% y el beneficio por acción en un 5%.cotizando actualmente a 18,3 veces el beneficio por acción de 2026 y 12 veces el EV/EBITDA.

Deutsche Börse presentó un sólido tercer trimestre , sorprendiendo a los analistas con resultados mejores de lo esperado, incluso en medio de la baja volatilidad del mercado de valores. El operador bursátil obtuvo 473 millones de euros en beneficios, un aumento interanual del 6%, superando las previsiones de consenso.

Según el nuevo director financiero, Jens Schulte, los beneficios excluyendo los resultados de tesorería aumentaron un 7%, lo que demuestra la resiliencia de la compañía a pesar de las presiones cíclicas en la actividad comercial. Para el año completo, Deutsche Börse sigue en camino de cumplir sus objetivos para 2025. La dirección sigue esperando que los ingresos netos (ex-tesoría) aumenten aproximadamente un 9% hasta unos 5.200 millones de euros, mientras que el EBITDA debería alcanzar alrededor de 2.700 millones de euros, frente a los 2.350 millones de euros del año anterior.

En resumen, incluso con mercados más tranquilos, Deutsche Börse está demostrando que puede generar un crecimiento constante, una señal tranquilizadora a largo plazo. El analista de Deutsche Bank mantuvo la recomendación de Comprar y un precio objetivo de 291 €, diciendo que los resultados "ponen fin a las recientes tendencias negativas de ganancias" y proporcionan una sólida configuración para el Día de los Mercados de Capitales de diciembre.

Fuente: xStation5

Symrise informa una ligera caída de ingresos pero reafirma sus objetivos de beneficios

Symrise AG, el productor alemán de fragancias y aromas, reportó una modesta disminución en sus ingresos del tercer trimestre, lo que refleja una dinámica de mercado más lenta en algunas áreas de su portafolio. Los ingresos se situaron en 1.220 millones de euros, una disminución con respecto a los 1.260 millones del año anterior, aunque las ventas orgánicas crecieron un 1,4%. Durante los primeros nueve meses del año, Symrise generó 3.780 millones de euros en ingresos, ligeramente por debajo de los 3.820 millones del año anterior, lo que corresponde a un crecimiento orgánico del 2,6%.

La compañía ajustó sus previsiones para el año completo, reduciendo su pronóstico de crecimiento orgánico al 2,3%-3,3% (anteriormente entre el 3% y el 5%), pero manteniendo su objetivo de margen EBITDA en torno al 21,5%. De cara al futuro, Symrise reafirmó sus objetivos a medio plazo para 2028, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 5%-7% y un margen EBITDA de entre el 21% y el 23%. A pesar de los vientos contrarios a corto plazo, Symrise continúa enfatizando la rentabilidad estable y la ejecución disciplinada de su plan de crecimiento a largo plazo.