- El Nasdaq 100 cerca de los 26.000 puntos
- El Nasdaq 100 a la espera de los resultados empresariales
- El Nasdaq 100 cerca de los 26.000 puntos
- El Nasdaq 100 a la espera de los resultados empresariales
El Nasdaq 100 ha comenzado con fuerza la sesión y se está anotando subidas del 0,4%. La temporada fuerte de resultados empieza mañana, con Meta, Alphabet y Microsoft. Sin embargo, el mercado sigue pendiente de las noticias relacionadas con la IA.
Acciones relevantes que suben del Nasdaq 100
Dentro del Nasdaq 100 tenemos que destacar las subidas de PayPal, que despegan un 9% después de que haya lanzado una serie de servicios impulsados por IA. Como todo lo que se relaciona con la IA, ha provocado optimismo entre los inversores. Otra empresa que sube con fuerza es Microsoft, que reportará sus cifras mañana y donde los inversores seguirán poniendo el foco en sus cifras del segmento de nube, que está ralentizándose ante la madurez del mercado.
Acciones relevantes que bajan del Nasdaq 100
Una de las acciones que más corrigen es Qualcomm, que están cayendo después de las subidas que experimentó tras el anuncio de entrar en el segmento de chips para centros de datos relacionados con IA. El sector relacionado con la IA está hoy precisamente cotizando mixto, con caídas del 1,47% de empresas como Microchip o Applied Materials.
Las acciones del Nasdaq 100 suben un 23% en el 2025.
¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el EQQB.DE (acumulativo y en euros). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
El Ibex 35 termina la sesión sin fuerzas
AbbVie cerca de su mínimo en un mes tras la publicación de sus resultados 📉
El optimismo en el S&P 500 se modera
Las acciones de Tubacex se hunden tras presentar resultados
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.