El Nasdaq 100 ha comenzado con fuerza la sesión y se está anotando subidas del 0,4%. La temporada fuerte de resultados empieza mañana, con Meta, Alphabet y Microsoft. Sin embargo, el mercado sigue pendiente de las noticias relacionadas con la IA.

Acciones relevantes que suben del Nasdaq 100

Dentro del Nasdaq 100 tenemos que destacar las subidas de PayPal, que despegan un 9% después de que haya lanzado una serie de servicios impulsados por IA. Como todo lo que se relaciona con la IA, ha provocado optimismo entre los inversores. Otra empresa que sube con fuerza es Microsoft, que reportará sus cifras mañana y donde los inversores seguirán poniendo el foco en sus cifras del segmento de nube, que está ralentizándose ante la madurez del mercado.

Acciones relevantes que bajan del Nasdaq 100

Una de las acciones que más corrigen es Qualcomm, que están cayendo después de las subidas que experimentó tras el anuncio de entrar en el segmento de chips para centros de datos relacionados con IA. El sector relacionado con la IA está hoy precisamente cotizando mixto, con caídas del 1,47% de empresas como Microchip o Applied Materials.

Las acciones del Nasdaq 100 suben un 23% en el 2025.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq 100. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el EQQB.DE (acumulativo y en euros).