El Ibex 35 marca distancias

El Ibex 35 ha logrado cerrar la jornada con un alza cercana al 0,4%, contrastando con la tendencia bajista en Europa, que ha revertido el movimiento de la sesión anterior. En Wall Street, las caídas continúan. Movimientos en el Ibex 35 Dentro del Ibex 35, Telefónica ha sido la compañía con mejor desempeño, avanzando alrededor del 3% tras anunciar la venta de su filial en Colombia por más de 360 millones de euros como parte de su estrategia de desinversiones. Otras empresas destacadas han sido Enagás y Acerinox, con incrementos cercanos al 2%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por el contrario, Fluidra y Puig han estado entre las más castigadas, ya que el mercado anticipa posibles efectos negativos de una recesión en Estados Unidos sobre sus negocios. En el sector bancario, el comportamiento ha sido mixto, con BBVA y Sabadell cediendo cerca del 1%. Europa y Wall Street se tiñen de rojo Más allá del Ibex 35, en Europa el DAX alemán y el CAC francés han registrado pérdidas superiores al 0,5%, mientras que el MIB italiano ha sido el más afectado, con un descenso de aproximadamente el 0,8% y la mayoría de sus valores en negativo. En Wall Street, las caídas se han intensificado, aunque Intel está repuntando un 16% tras el anuncio de un cambio en su dirección ejecutiva. En contraste, Adobe ha sufrido un desplome del 10% debido a unas previsiones para el ejercicio fiscal 2025 que no han cumplido las expectativas del mercado. El índice de precios al productor ha resultado inferior a lo previsto, lo que en lugar de ser visto como un factor positivo, ha sido interpretado como una señal de posible desaceleración económica. No obstante, los mercados de crédito apenas reflejan preocupaciones por una recesión. Por otro lado, el oro ha alcanzado nuevos máximos históricos, acercándose a los 3.000 dólares, mientras que el gas natural ha repuntado un 3%. En cambio, el bitcoin ha retrocedido más de un 3%, manteniendo una alta correlación con los mercados bursátiles.

