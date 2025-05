El Ibex 35 queda rezagado frente a otras bolsas europeas

El Ibex 35 cierra la jornada con ligeros avances, pero por detrás del resto de los principales índices europeos, que sí lograron sacar partido a la fortaleza del dólar durante la sesión, especialmente aquellos de países con mayor vocación exportadora. Dentro del selectivo español, las compañías turísticas, de consumo discrecional y del sector bancario —con un comportamiento más cíclico— han tenido un papel destacado. En este último segmento, resalta BBVA, que se encuentra en la fase final de la OPA sobre el banco Sabadell. Hoy es un día clave en su resolución, ya que vence el plazo para que el Gobierno decida si eleva el asunto al Consejo de Ministros. También sobresale Indra, que continúa con buen desempeño. Las empresas de defensa se preparan para un segundo semestre con buenas perspectivas, ante posibles nuevos acuerdos para aumentar el gasto militar en los países de la OTAN, en un contexto geopolítico tenso por la guerra en Ucrania y recientes declaraciones de Trump contra Putin, además del visto bueno del canciller alemán para que Ucrania utilice armamento occidental en suelo ruso. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el lado negativo del Ibex se encuentran mayoritariamente empresas del sector utilities, que se ven presionadas por la reciente subida en los rendimientos de los bonos y una percepción más positiva sobre la economía, factores que han afectado negativamente su cotización hoy. Wall Street comienza la semana con fuerza La bolsa estadounidense arranca con subidas notables, impulsadas por un renovado optimismo económico. La confianza del consumidor en EE. UU. se recuperó en mayo tras tocar mínimos de casi cinco años, ayudada por mejores perspectivas laborales y una pausa en los conflictos arancelarios con la Unión Europea. El índice del Conference Board subió 12,3 puntos hasta los 98, marcando su mayor alza mensual en cuatro años. En el plano corporativo, los inversores están atentos a los resultados trimestrales de Nvidia, que se publicarán mañana. Se espera una gran volatilidad en sus acciones, de hasta un 8% según las estimaciones. Un buen informe de Nvidia podría marcar el inicio de un repunte más amplio en los mercados, considerando que los inversores mantienen alrededor de 7 billones de dólares en fondos en efectivo. Europa: baja inflación en Francia y dudas en el sector del automóvil En Francia, los datos de inflación han sorprendido a la baja, con un aumento de precios del 0,6% anual, el menor desde 2020, gracias principalmente al descenso en los precios energéticos. Si esta tendencia se repite en otros países de la eurozona, podría motivar al BCE a continuar bajando los tipos de interés. Sin embargo, el sector automotriz sigue mostrando debilidad. Las ventas cayeron con fuerza en abril, afectadas por el menor ritmo de crecimiento económico y la incertidumbre derivada de las tensiones comerciales, lo que ha llevado a los consumidores a retrasar compras importantes. Además, los fabricantes enfrentan obstáculos como los aranceles en EE. UU. y la competencia feroz en el mercado chino, especialmente en el de vehículos eléctricos. Volvo, por ejemplo, ha anunciado fuertes recortes de gastos y reducción de plantilla. En abril, los coches eléctricos representaron el 17% del total de ventas. Asia: presión sobre los bonos japoneses En Asia, destaca la caída en los rendimientos de los bonos del gobierno japonés, ante la posibilidad de que Japón reduzca su emisión de deuda. La semana pasada, la subasta de bonos a 20 años tuvo la menor demanda en más de diez años, y los inversores están atentos a la emisión de deuda a 40 años. Esta situación también impacta a los bonos estadounidenses, ya que Japón es el mayor tenedor extranjero de deuda de EE. UU. Una menor oferta de deuda japonesa podría llevar a los inversores a apostar por los bonos del Tesoro estadounidense. Materias primas y criptomonedas El precio del oro vuelve a retroceder, en parte porque disminuye el interés por activos refugio, ante una posible mejora en las relaciones comerciales entre EE. UU. y Europa. No obstante, el metal precioso acumula una subida de más del 25% en lo que va de año, aunque ahora se sitúa unos 200 dólares por debajo de su máximo histórico registrado el mes pasado. Por su parte, el bitcoin se mantiene estable en torno a los 110.000 dólares, tras una recuperación impulsada por los planes de la empresa de medios vinculada a la familia Trump de invertir 3.000 millones de dólares en criptomonedas como el bitcoin. Con este nivel de cotización, se estima que su creador, Satoshi Nakamoto, sería actualmente la undécima persona más rica del mundo.

