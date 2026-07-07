El Ibex 35 resiste la corrección tecnológica

El Ibex 35 vuelve a demostrar su fortaleza relativa en una sesión marcada por las ventas en el sector tecnológico a nivel mundial. Mientras Wall Street acusa las dudas sobre las elevadas valoraciones de los fabricantes de semiconductores tras unos resultados de Samsung que no lograron convencer al mercado, el selectivo español consigue mantenerse muy cerca de sus máximos históricos gracias al buen comportamiento de sectores como la banca, el consumo y el turismo.

El mercado continúa mostrando una clara rotación sectorial. Parte del dinero que durante los últimos meses impulsó a las compañías más ligadas a la inteligencia artificial está encontrando nuevas oportunidades en empresas más cíclicas y de corte tradicional, un movimiento que está favoreciendo especialmente al Ibex 35, cuya composición presenta un mayor peso de bancos, industria, infraestructuras y compañías ligadas al ciclo económico.

El Ibex 35 mantiene el pulso gracias a la rotación sectorial

Entre los valores más alcistas de la jornada destacan Puig e Inditex, dos compañías que podrían seguir beneficiándose de la reciente caída del precio del petróleo. Un crudo más barato reduce los costes de transporte y logística, mejora los márgenes empresariales y contribuye a aliviar las presiones inflacionistas, aumentando las posibilidades de un entorno de política monetaria menos restrictivo durante los próximos meses.

La banca vuelve a convertirse en uno de los principales pilares del selectivo. Cada vez son más las firmas internacionales que sitúan a España entre sus mercados favoritos gracias a un crecimiento económico superior al de la eurozona, un mercado laboral especialmente sólido, el dinamismo del consumo y unas valoraciones que continúan siendo atractivas frente a otros mercados desarrollados. Todo ello sigue respaldando el excelente comportamiento del Ibex 35 durante este año y mantiene intactas las opciones de que el índice consolide la cota de los 20.000 puntos en las próximas semanas.

En el lado contrario destacan algunos valores con una mayor exposición al ciclo de inversión en inteligencia artificial, como ACS, que prolonga la toma de beneficios tras el extraordinario rally acumulado durante los últimos meses, y Solaria, penalizada además por el repunte de las rentabilidades de la deuda, un factor que continúa presionando a las compañías más sensibles a la evolución de los tipos de interés.

Wall Street pone a prueba el liderazgo de la inteligencia artificial

En Estados Unidos, el foco sigue puesto sobre los fabricantes de chips. Los inversores comienzan a preguntarse si las multimillonarias inversiones realizadas por las grandes tecnológicas acabarán traduciéndose en un crecimiento suficiente de los beneficios o si el mercado está descontando un escenario demasiado optimista. Esta cuestión cobrará aún más importancia la próxima semana con el inicio de la temporada de resultados, cuando los grandes bancos estadounidenses inauguren un periodo clave para comprobar si las expectativas siguen respaldadas por los fundamentales.

En el plano macroeconómico, la tensión geopolítica vuelve a ganar protagonismo. El petróleo recupera la cota de los 70 dólares por barril tras los nuevos ataques registrados en el estrecho de Ormuz, impulsando al alza las rentabilidades de la deuda y reabriendo el debate sobre la evolución de la política monetaria estadounidense. Si las tensiones energéticas persisten, la Reserva Federal podría tener menos margen para iniciar un ciclo de bajadas de tipos, un escenario que seguiría condicionando especialmente a los sectores con valoraciones más exigentes.

La principal conclusión de la jornada vuelve a ser la misma que en las últimas semanas: la inteligencia artificial sigue siendo el gran motor estructural del mercado, pero la siguiente fase del ciclo parece pasar por una mayor diversificación del liderazgo bursátil. Mientras las tecnológicas consolidan parte de las fuertes revalorizaciones acumuladas, sectores como la banca, el consumo o la industria están tomando el relevo, permitiendo que el Ibex 35 continúe mostrando una fortaleza relativa superior a la de la mayoría de bolsas europeas.