Las cinco acciones europeas mejor posicionadas ante un petróleo más barato

Históricamente, los periodos de fuertes correcciones del precio del petróleo han venido acompañados de un mejor comportamiento de aquellos sectores más sensibles al ciclo económico. De hecho, durante los doce meses posteriores a este tipo de movimientos, la tecnología, los materiales y, especialmente, el consumo discrecional han registrado rentabilidades significativamente superiores a sus medias históricas.

La explicación reside en que un petróleo más barato actúa como un auténtico estímulo para la economía: reduce los costes de producción, transporte y logística, mejora los márgenes empresariales, incrementa la renta disponible de los consumidores y disminuye el riesgo de una desaceleración económica. Aunque estas estadísticas proceden del mercado estadounidense, consideramos que esta dinámica es perfectamente extrapolable a Europa, especialmente en un contexto como el actual, donde la caída del crudo coincide con una relajación de las tensiones geopolíticas y unas perspectivas macroeconómicas más favorables.

Inditex

Creemos que es una de las compañías europeas mejor posicionadas para beneficiarse de este escenario. Un menor precio del petróleo reduce los costes de transporte y logística a lo largo de toda su cadena de suministro, mientras que el aumento del poder adquisitivo derivado de unos menores costes energéticos favorece el consumo discrecional. A ello se suma un entorno de política monetaria menos restrictivo, ya que unas menores expectativas de subidas de tipos —o incluso futuros recortes por parte de los bancos centrales— deberían seguir apoyando el gasto de los hogares y la confianza del consumidor.

Además, la compañía continúa mostrando una notable fortaleza operativa. En el primer trimestre logró expandir su margen bruto en 60 puntos básicos y, durante el primer mes del segundo trimestre, las ventas crecieron un 11,5% interanual a tipo de cambio constante, demostrando una elevada capacidad para proteger sus márgenes incluso en un entorno complejo. Es, sin duda, una de nuestras compañías favoritas dentro del consumo europeo.

IAG

La aerolínea es probablemente una de las empresas españolas donde el impacto de un petróleo más barato se refleja de forma más directa. El combustible representa uno de sus principales costes operativos, por lo que una caída sostenida del crudo mejora significativamente los márgenes. Además, la estabilización de Oriente Medio reduce la incertidumbre sobre las rutas aéreas justo antes de la temporada alta de verano, reforzando unas perspectivas que ya eran favorables gracias a la fortaleza de la demanda turística.

A ello se suma un contexto doméstico favorable: el crecimiento de la población en España, la fortaleza del mercado laboral y una actividad económica todavía sólida deberían seguir apoyando la demanda de viajes, tanto por turismo como por motivos familiares y profesionales. En conjunto, creemos que IAG mantiene capacidad para seguir sorprendiendo positivamente gracias a una demanda robusta y a una estructura de costes más favorable durante la segunda mitad del año.

ArcelorMittal

La caída del precio del petróleo también supone un importante viento de cola para ArcelorMittal, ya que contribuye a reducir parte de los costes energéticos y logísticos asociados a la producción y distribución del acero, al tiempo que favorece un entorno económico más propicio para la inversión industrial y en infraestructuras.

Este factor se suma a otros catalizadores específicos de la compañía, como la entrada en vigor del nuevo marco comercial europeo para el acero, que limita las importaciones y mejora las perspectivas para los productores europeos. La combinación de menores costes energéticos, una recuperación gradual del ciclo y un entorno regulatorio más favorable podría seguir impulsando la mejora de los márgenes durante los próximos trimestres.

Volkswagen

La automovilística alemana podría ser una de las grandes beneficiadas por un escenario de petróleo más barato. La caída del crudo reduce tanto los costes de fabricación y logística como el coste de utilización del vehículo para los consumidores, favoreciendo una recuperación gradual de la demanda de automóviles.

Además, el sector ha estado especialmente penalizado durante los últimos años por la combinación de elevados tipos de interés, mayores costes energéticos y un deterioro de la confianza del consumidor. Si, como esperamos, el descenso del petróleo viene acompañado de unas condiciones financieras menos restrictivas y una recuperación gradual del consumo, Volkswagen podría ser una de las compañías donde la mejora del ciclo económico tenga un mayor impacto.

A ello se suma el importante proceso de reestructuración que está acometiendo el grupo y unas valoraciones que continúan situándose en niveles históricamente muy exigentes, lo que podría favorecer una revalorización adicional si el entorno macroeconómico sigue mejorando.

Michelin

La compañía francesa también podría verse favorecida por un entorno de petróleo más barato. Por un lado, la caída del crudo reduce parte de los costes asociados a materias primas derivadas del petróleo y al transporte, favoreciendo la evolución de los márgenes.

Por otro lado, unos menores precios de los carburantes suelen incentivar una mayor movilidad y aumentar los kilómetros recorridos, impulsando la demanda de reposición de neumáticos. A este escenario se suman varios catalizadores estructurales, como el envejecimiento del parque automovilístico y el crecimiento de los vehículos eléctricos, cuyo mayor peso acelera el desgaste de los neumáticos y aumenta la frecuencia de sustitución. En conjunto, Michelin combina un beneficio cíclico derivado de la caída del petróleo con tendencias estructurales de largo plazo que continúan respaldando el crecimiento de su negocio.

SAP

La tecnológica alemana también podría verse favorecida por este escenario. Históricamente, el sector tecnológico ha sido uno de los que mejor comportamiento ha registrado tras fuertes correcciones del precio del petróleo, gracias a la mejora del sentimiento económico y a unas condiciones financieras que suelen volverse más favorables.

Un entorno económico más estable, una menor presión inflacionista y unas expectativas de tipos menos restrictivas suelen favorecer a las compañías tecnológicas, tanto por el menor coste de capital como por la mejora del gasto empresarial. En el caso de SAP, además, se suma un catalizador estructural: el creciente gasto en digitalización, cloud e inteligencia artificial. La compañía mantiene una elevada recurrencia de ingresos y continúa ampliando su oferta de soluciones basadas en IA, lo que la sitúa en una posición privilegiada para beneficiarse tanto de la recuperación del ciclo económico como de la transformación tecnológica que están acometiendo las empresas.

En definitiva, creemos que este movimiento va mucho más allá de una simple caída del precio del petróleo. Si el descenso del crudo confirma una inflación más contenida y permite a los bancos centrales mantener un tono menos restrictivo, el escenario para la renta variable europea podría seguir mejorando durante los próximos meses. En ese contexto, nuestra preferencia continúa siendo aquellas compañías que combinan un beneficio directo de unos menores costes energéticos con catalizadores propios de crecimiento, como Inditex, IAG, ArcelorMittal, Michelin y SAP, donde consideramos que todavía existe potencial para seguir revisando al alza las expectativas de beneficios.