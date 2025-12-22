El Ibex 35 retrocede hasta el soporte de 17.100 puntos

Apertura a la baja de un Ibex 35 (-0,3%) que no tiene fuerza para superar holgadamente los 17.100 puntos. El índice nacional establece esta cota como nuevo soporte reforzado, apuntando a un cierre de año dentro de un rango estrecho sobre este nivel. El buen rendimiento de los índices asiáticos no ha visto su continuidad en Europa, con una apertura teñida de rojo en la que el selectivo español ofrece el peor rendimiento entre los grandes parqués bursátiles del "Viejo Continente", con sólo 5 de sus 35 valores cotizando en positivo.

Empresas que más bajan del Ibex 35

Indra se sitúa entre las peores del Ibex 35 debido al incremento de la presión por parte de Trump sobre Ucrania, de la que quiere obtener un acuerdo de paz firmado cuanto antes. La parálisis del conflicto bélico estas Navidades replantearía el flujo de inversión del "Viejo Continente", con la emisión de Eurobonos para financiar la reconstrucción de Ucrania junto a una disminución del envío de armas y sistemas de defensa al país gobernado por Volodímir Zelenski.

Empresas que más suben del Ibex 35

Repsol lidera el Ibex 35 acompañando las subidas del petróleo. El barril de WTI repunta un 1% intradía en medio de su particular rally de fin de año apoyado en el aumento de las tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Venezuela, especialmente tras la incautación de un tercer petrolero venezolano por parte de Estados Unidos en el día de ayer. Al mismo tiempo, las persistentes tensiones entre Israel e Irán también incluyen una prima de riesgo en los precios del petróleo. El sector del acero repunta por el impulso que supondría la puesta en marcha de la reconstrucción de Ucrania.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

