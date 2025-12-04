El Ibex 35 rompe los 16.600 puntos buscando nuevos récords

Rotación en Wall Street y foco geopolítico mientras sectores como salud y biotecnología lideran las subidas del S&P 500, alejando momentáneamente a las tecnológicas del protagonismo. Las tensiones entre EE. UU., Rusia y Venezuela, junto con nuevas propuestas de financiación para Ucrania, añaden incertidumbre y empujan movimientos en materias primas, incluido el repunte del petróleo.

Europa abre en positivo apoyada por el buen cierre asiático, los recortes de tipos y el impulso de la IA, con el Ibex 35 superando los 16.600 puntos gracias al liderazgo de Inditex y la recuperación de valores rezagados. La caída en los rendimientos de la deuda japonesa genera un efecto arrastre en Europa, beneficiando a utilities y compañías endeudadas.

Apertura al alza en Europa, gracias al cierre positivo en Asia ante las perspectivas de que el repunte de este año en la renta variable mundial se pueda extender hasta finales de año, gracias a los recortes de tipos de bancos centrales, y el impulso global de la IA.

El Ibex 35 consigue superar en el arranque del día los 16.600 puntos. Aunque esperamos un final de año desafiante en el selectivo nacional, los valores más rezagados este año podrían ser los que ayuden a seguir buscando nuevos máximos al índice. Empresas como Puig, Amadeus, Colonial, y especialmente Inditex después de sus magníficos resultados de ayer podrían liderar los avances. Precisamente el gigante textil vuelve a liderar el mercado español en la jornada de hoy. Las cifras publicadas en sus resultados muestran la fortaleza de su modelo de negocio y la efectividad en la ejecución, con una buena acogida de las colecciones, control estricto del gasto y márgenes que siguen destacando incluso tras ajustar por divisa. Aunque el crecimiento bruto pueda parecer moderado, la rentabilidad y la capacidad de expansión del grupo continúan situándolo como referencia global del sector textil.

Las utilities también se encuentran entre las primeras posiciones del día así como en general las empresas con altos niveles de endeudamiento. En el cierre del día en Asia los bonos del gobierno japonés acapararon la atención del mercado. Los rendimientos en Japón, que han estado subiendo debido a las renovadas preocupaciones fiscales y a las apuestas sobre una posible subida de tipos en la decisión de política monetaria del Banco de Japón del 19 de diciembre, cayeron debido a que una subasta de bonos a 30 años generó la mayor demanda desde 2019. Esto ha generado un efecto contagio en Europa que está empujando a la baja los rendimiento en los intereses de la deuda.

En el otro lado de la moneda encontramos a Indra. Según la Casa Blanca la última reunión entre su enviado Steve Witkoff y el presidente ruso Vladimir Putin fue "razonablemente buena", pero reconoció que no sabe cuál será el resultado después de sucesivas rondas de conversaciones sobre un acuerdo para poner fin a los combates en Ucrania.

A esta incertidumbre se suma la propuesta de Bruselas de movilizar 210.000 millones de euros en nuevas ayudas para Ucrania, financiadas con activos rusos congelados. La iniciativa —que permitiría imponer sanciones sin necesidad de unanimidad— busca asegurar el apoyo financiero a Kiev y evitar posibles vetos de países con una postura más cercana a Moscú.

Rotación en Wall Street

En EEUU estamos empezando a ver una rotación entre los valores con mayores subidas en las últimas semanas. Mientras que el S&P 500 se acerca a sus máximos históricos, las empresas tecnológicas no han sido las que han liderado los últimos repuntes.

Eli Lilly, Cardinal Health y Biogen se encuentran entre las 10 empresas con mejor rendimiento del S&P 500 desde el 28 de octubre, la última vez que el índice cerró en un récord. En el lado opuesto Meta por ejemplo ha caído un 14% desde ese momento, y solo Alphabet ha tenido un buen desempeño.

Salesforce dio una perspectiva de ingresos en el período actual que superó las estimaciones de los analistas, lo que sugiere que la compañía de software está persuadiendo a los clientes a comprar sus herramientas de inteligencia artificial.

En materias primas el petróleo subió mientras los inversores evalúan las perspectivas de un alto el fuego en Ucrania y las consecuencias de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Trump ha retirado que Estados Unidos comenzará a atacar a los cárteles de la droga en tierra en Venezuela muy pronto