El Ibex 35 salva la sesión y cierra con subidas

El índice Ibex 35 concluyó la jornada en los 16.100 puntos, tras una sesión caracterizada por fuertes oscilaciones en los precios. Aena se posicionó como el valor más castigado del día, con un retroceso del 6%, provocado por la aprobación en el Senado de una modificación a la ley de Movilidad Sostenible. Esta enmienda plantea mantener congeladas las tarifas aeroportuarias que la compañía cobra a las aerolíneas, lo que pone en riesgo la sostenibilidad financiera de su plan estratégico para el periodo 2027-2031.

ArcelorMittal destaca en el Ibex 35

A pesar de abrir la jornada con subidas, Rovi cerró la sesión con una caída del 4,2% tras publicar unos resultados que reflejan una caída del 14% en su beneficio neto. La debilidad en su negocio de fabricación para terceros continúa afectando negativamente, y los inversores se quedaron sin la sorpresa positiva que esperaban en la presentación. Indra también retrocedió cerca del 3%, tras comunicar que enfrenta obstáculos para ampliar la capacidad de producción de armamento en España, más allá del debate sobre el aumento del presupuesto en defensa.

En contraste, ArcelorMittal lidera las subidas del Ibex 35 con un avance del 3%, tras presentar unos resultados que superaron las expectativas del mercado. Aunque el sector del acero sigue enfrentando dificultades, la empresa se beneficia de factores favorables como los aranceles impuestos en EE. UU. y Europa, que podrían elevar el precio medio de venta y compensar una posible disminución en el volumen de entregas.

El oro firma su nivel más alto de la semana

El oro se aproxima a los 4.000 dólares, alcanzando su nivel más alto de la semana. Este repunte se atribuye a la creciente incertidumbre sobre la economía estadounidense. El informe Challenger publicado hoy revela un notable incremento en los despidos durante octubre en EE. UU., atribuibles en parte al impacto de la inteligencia artificial, además del cierre parcial del gobierno.

El ánimo en Wall Street se muestra frágil, con el Nasdaq 100 cayendo un 1,5%, afectado por la debilidad en los sectores de semiconductores y software. Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, advirtió que China está cerca de superar a EE. UU. en el desarrollo de inteligencia artificial, lo que ha generado inquietud entre los inversores y ha presionado a la baja las valoraciones de las tecnológicas.

Por último, el Bitcoin retrocede un 2%, acercándose al nivel psicológico de los 100.000 dólares. La criptomoneda más importante sigue la tendencia del mercado estadounidense y se ve afectada por la continua salida de capital de los fondos cotizados que replican su comportamiento.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

