El Nasdaq 100 pierde los 23.200 puntos

- El Nasdaq 100 se hunde un 1,5% y fluctúa como el peor índice de Wall Street en la apertura
El sentimiento en el mercado bursátil estadounidense se muestra notablemente débil, con el Nasdaq 100 cayendo un 1,5% debido al lastre que sufren las acciones de semiconductores y software en los índices estadounidenses. Las acciones de Meta Platforms, Broadcom, Nvidia, Amazon y Alphabet registran descensos, lo que indica una tendencia negativa en las grandes cotizadas.
El mercado, preocupado por los avances de China en IA
Jensen Huang, CEO de Nvidia, sugirió que China está muy cerca de superar a Estados Unidos en inteligencia artificial, lo que preocupa al mercado impactando en las valoraciones, a pesar de una temporada de resultados muy exitosa. Las acciones tecnológicas —desde empresas de software como Oracle y Salesforce hasta gigantes de semiconductores como Nvidia y AMD— registran hoy fuertes caídas. En contraste, el sector energético muestra un desempeño ligeramente mejor, impulsado por una recuperación gradual de los precios del petróleo.
Austan Goolsbee, de la Reserva Federal de Chicago, declaró hoy que es probable que los tipos de interés estadounidenses disminuyan a medio plazo, pero no se siente cómodo apoyando otro recorte mientras la Fed carezca de acceso a datos de inflación en medio del actual cierre del gobierno. Cabe destacar que el informe Challenger de hoy indicó el mayor aumento de despidos en Estados Unidos desde 2003, lo que sugiere que el mercado laboral podría estar perdiendo dinamismo. El informe señaló una reducción de más de 153.000 puestos de trabajo.
Acciones que más suben del Nasdaq 100
Fastly (FSLY.US) sube un 22% tras unos resultados trimestrales que superaron las estimaciones. El proveedor de computación en el borde también mejoró sus perspectivas para todo el año, reflejando un notable repunte en el crecimiento de los ingresos.
Datadog (DDOG.US) se dispara un 21% después de que la empresa de análisis y monitorización en la nube publicara beneficios del tercer trimestre mejores de lo esperado y elevara su previsión de ingresos para todo el año, lo que indica un continuo impulso comercial.
Planet Fitness (PLNT.US) se dispara un 14% después de que la cadena de gimnasios elevara su previsión de beneficios ajustados por acción para el año completo, reflejando un mejor desempeño y una demanda resiliente en el sector del fitness.
Coherent Corp (COHR.US) sube un 13% después de que los últimos resultados y perspectivas del fabricante de semiconductores destacaran la fuerte demanda vinculada a la inteligencia artificial (IA), reforzando la posición de la empresa en tecnologías de chips avanzadas.
Sprout Social (SPT.US) sube un 5% después de que la plataforma de gestión de redes sociales superara las estimaciones del tercer trimestre y elevara su previsión de beneficios ajustados para el año completo, destacando el crecimiento constante entre sus clientes empresariales.
Figma (FIG.US) sube un 5% después de que la empresa de software de diseño aumentara su previsión de ingresos para todo el año, situándose por encima de la proyección media de los analistas.
IonQ (IONQ.US) sube un 4% tras presentar resultados del tercer trimestre superiores a las expectativas, reflejando el continuo progreso en sus esfuerzos de comercialización.
Albemarle (ALB.US) sube un 3% al inicio de la sesión después de que el productor de litio y productos químicos especializados registrara ventas y EBITDA ajustado mejores de lo esperado para el tercer trimestre, superando las estimaciones del consenso.
Acciones que más bajan del Nasdaq 100
Porch Group (PRCH.US) se desploma un 20% después de que la empresa de software para servicios del hogar no alcanzara las expectativas de ingresos del tercer trimestre y redujera sus previsiones para el año completo, señalando una perspectiva empresarial más cautelosa.
Celsius Holdings (CELH.US) cae un 15% a pesar de reportar ingresos del tercer trimestre superiores al consenso. Sin embargo, los resultados no cumplieron con las expectativas más optimistas de los inversores para el fabricante de bebidas energéticas de rápido crecimiento.
Las acciones de Acadia Healthcare (ACHC.US) caen un 10% después de que el operador de centros de salud mental reportara resultados del tercer trimestre inferiores a lo esperado. El EBITDA ajustado no alcanzó las previsiones de los analistas, mientras que las previsiones de ganancias para el año completo también se situaron por debajo de las expectativas de Wall Street.
Becton Dickinson (BDX.US) retrocede un 8% después de que el fabricante de equipos médicos publicara sus previsiones para el año fiscal 2026
¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el EQQB.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
