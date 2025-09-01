El Ibex 35 se aleja de los 15.000 puntos

Apertura teñida de rojo del Ibex 35, que corrige un 0,35% y retrocede por debajo los 14.900 puntos. El Ibex 35 arranca el mes de Septiembre como farolillo rojo dentro de los grandes selectivos del "Viejo Continente", que fluctúan sin la comparativa con Wall Street, dado que el mercado bursátil americano cierra hoy por el día del Trabajo. A nivel continental destacamos el Euro Stoxx 50, que asciende un 0,28%, y el FTSE MIB italiano, que lidera el grupo subiendo un 0,45%. Europa cotiza con optimismo moderado tras conocerse un PMI de manufactura por encima de lo esperado. La lectura de 50,7 es la más alta desde junio de 2022.

Empresas que más suben del Ibex 35

Rovi y las compañías acereras lideran el Ibex 35. Los inversores premian a la farmacéutica por su sólido 'pipeline' y capacidad de diversificación. La presión compradora se impone en el valor con seis semanas consecutivas al alza, pese a que en el conjunto del año cotiza con un 6,5% de caída en su precio. ArcelorMittal y Acerinox completan el podio del selectivo dado que se espera un papel importante por su parte en la reconstrucción de Ucrania cuando finalice la guerra.

Empresas que más bajan del Ibex 35

El sector energético español protagoniza la parte baja de la tabla, con el precio de la electricidad marcando mínimos de los últimos 5 años de media en agosto. Por su parte, Indra extiende hoy, con un descenso del 0,7%, sus caídas recientes, con el mercado descontando la reorientación de los flujos de inversión en armamento hacia empresas americanas, en contraposición a lo que sucedía en la primera mitad del año.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.