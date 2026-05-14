El Ibex 35 se anima y repunta con fuerza

El Ibex 35 se anota subidas sólidas cercanas al 1%, al calor de las subidas del resto de selectivos de Europa. Trump ya está en China y ha tenido su primer contacto con Xi Jinping, por lo que los mercados estarán muy atentos a todas las declaraciones de ambos miembros.

Empresas del Ibex 35 que más suben

Las acciones de Telefónica son las más alcistas de la sesión del selectivo español. La compañía ha presentado sus resultados trimestrales y ha convencido a los inversores. En general, las cifras han sido sólidas y se ha beneficiado del crecimiento de Brasil y la estabilidad de España, aunque el desempeño en Alemania sigue siendo bastante pobre. En definitiva, pensamos que los resultados de Telefónica han sido buenos, aunque hay algunas métricas que conviene seguir de cerca, como el flujo de caja libre, que ha sido muy inferior tanto a lo esperado como a lo reportado en el 1T2025.

Grifols también está repuntando con fuerza, mientras que otros valores como Indra o ACS se anotan subidas del 2%.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

Las acciones de Puig son las más bajistas, aunque en general podemos decir que hay pocas caídas en el selectivo español. El ánimo es primordialmente positivo. IAG también sufre, lo que se puede achacar a las subidas de los precios del petróleo.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.