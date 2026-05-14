Las acciones de Telefónica (TEF1.ES) despegan más de un 4% después de presentar sus resultados financieros del primer trimestre del 2026. La compañía ha estado en línea con lo esperado, aunque en algunas métricas hemos visto un peor desempeño de lo que se estimaba. De hecho, algunos puntos pueden poner en duda sus objetivos para el año completo.

Cifras clave de los resultados de Telefónica del 1T2026:

Ingresos: 8.127 millones de euros, +0,4% interanual y +0,61% frente a las expectativas del consenso de analistas

EBITDA ajustado: 2.836 millones de euros, +1,3% interanual y +1,85% frente a las expectativas del consenso de analistas

Flujo de caja libre de las operaciones continuadas: 333 millones de euros, -42,9% interanual y -55,9% frente a las expectativas del consenso de analistas

Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre los resultados de Telefónica

Evolución de los ingresos

Los ingresos de Telefónica crecieron a un 0,8% interanual a tipo de cambio constante. Esta cifra se ha visto beneficiada por un buen desempeño en Brasil, con un crecimiento interanual del 7,4%, lo que supone una aceleración frente a los trimestres anteriores. La compañía ha conseguido un gran desempeño en los nuevos clientes, con un aumento de la base de clientes de 5G del 41% y el mayor aumento del número de contratos netos de los últimos 5 trimestres. Eso sí, los ingresos por usuario del negocio de fibra se ha deteriorado ligeramente frente al 1T2025. Pensamos que Brasil seguirá siendo la principal fuente de ingresos de Telefónica, más aún después de vender su negocio en Latinoamérica, que era muy errático pero que también tenía países con cierto potencial.

En España los ingresos crecieron en un 2%. El principal mercado de Telefónica es el nacional, pero aunque los ingresos crezcan más o menos en línea con lo esperado, sigue siendo un crecimiento bastante reducido. En ese sentido, los ingresos por usuario también se han deteriorado casi un 1% frente al 1T2025, aunque tenemos que señalar que la tasa de churn, que es la que señala el porcentaje de clientes pérdidos, ha sido de tan solo el 0,7% y repite cifra del 4T2025. Esta cifra es menor que el 0,9% del 1T2025, lo que indica una mejora de la satisfacción de los clientes.

Por contra, tenemos que señalar que el negocio de Alemania sigue teniendo un mal comportamiento. El problema de Telefónica es que con unos mercados tan maduros (excluyendo Brasil) no se puede permitir decrecer en su tercer mercado por ingresos. El descenso en Alemania fue del 8,6% interanual, la mayor caída en el último año y descendiendo por debajo de los 2.000 millones de euros de ingresos. La caída del EBITDA ajustado ha sido del 8,4% y el margen se mantiene en el 31%. La compañía no tiene intención de crecer a cualquier precio, perjudicando el margen. Esto es clave en un mercado maduro, ya que con una alta competencia es complicado aumentar ingresos e incrementar de manera sólida los márgenes, más allá del incremento por economías de escala. En cualquier caso, el negocio se ha visto perjudicado por la pérdida de 1&1 como cliente, después de que ese operador alcanzara un acuerdo con Vodafone y empiece a notarse después del periodo en el que 1&1 tenía que seguir manteniendo niveles de tráfico.

Generación de caja y objetivos 2026

Sin duda, el punto más importante para nosotros es el flujo de caja libre de las operaciones continuadas. No solo se ha quedado muy por debajo de lo esperado, sino que también creemos que dificulta la consecución de objetivos del 2026 completo. La compañía espera unos 3.000 millones de euros de flujo de caja libre de las operaciones continuadas y en este trimestre se ha visto impactada por un mal desempeño del circulante debido a liquidaciones de contratos y pagos de otras cuotas e incentivos. Además, el deterioro del negocio de Alemania también afecta.

Por su parte, el crecimiento de los ingresos también ha estado por debajo del crecimiento que se espera para el año completo de 1,5%-2,5%.

Por último, señalar un aspecto positivo, que ha sido la reducción del apalancamiento, gracias en parte a la venta de los negocios de Latinoamérica, colocándose en las 2,72 veces y de camino a cumplir su objetivo de 2,5 veces para 2028.

Conclusión de los resultados de Telefónica del 1T2026

En general, los resultados de Telefónica han sido positivos porque han mostrado fortaleza en sus dos mercados principales, con un gran desempeño en Brasil. Pensamos que la clave para que Telefónica cumpla con su crecimiento objetivo de cara al 2026 es que Brasil continúe con este comportamiento, mientras que es necesario cierta mejora en Alemania. Creemos que el primer punto se puede cumplir, mientras que es difícil que Alemania tenga grandes mejoras en el año.

Por su parte, nos sigue generando desconfianza la generación de caja y no descartamos que la compañía tenga que reducir su previsión para el año completo si el segundo trimestre no sale como se espera.

La confirmación del dividendo da seguridad al accionista, lo que también es probable que genere optimismo entre los inversores.

En definitiva, pensamos que los resultados de Telefónica han sido buenos, aunque hay algunas métricas que conviene seguir de cerca.

Las acciones de Telefónica suben más de un 14% en lo que llevamos de año.

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