Trump–Xi: ¿Quién Representa al Mundo Empresarial y Cómo Están Reaccionando los Mercados?

Uno de los encuentros geopolíticos y económicos más importantes del año comenzó hoy en Beijing. Se espera que la cumbre diplomática incluya negociaciones directas entre los líderes de Estados Unidos y China, así como conversaciones entre representantes del sector empresarial estadounidense y el Partido Comunista Chino.

El mercado espera que los principales temas sean la economía y la tecnología. Esto resulta especialmente importante en medio del actual “boom de la IA” y del espectacular rally de las acciones de semiconductores. Donald Trump confirma parcialmente estas expectativas solo con la composición de la delegación, que está repleta de representantes y CEOs de las compañías tecnológicas y financieras más importantes y grandes de Estados Unidos.

Composición de la delegación

Tecnología:

Elon Musk — Tesla

Tim Cook — Apple

Jensen Huang — Nvidia

Cristiano Amon — Qualcomm

Sanjay Mehrotra — Micron

Chuck Robbins — Cisco

Dina Powell McCormick — Meta

Jim Anderson — Coherent

Jacob Thaysen — Illumina

Finanzas:

Larry Fink — BlackRock

Stephen Schwarzman — Blackstone

Jane Fraser — Citi

David Solomon — Goldman Sachs

Michael Miebach — Mastercard

Ryan McInerney — Visa

Industria:

Kelly Ortberg — Boeing

H. Lawrence Culp — GE

Brian Sikes — Cargill

El mercado claramente favorece a las compañías cuyos representantes están presentes en la mesa de negociación. Esto es especialmente visible en el caso de las empresas menos conocidas dentro del grupo.

Coherent sube más de 7%. Nvidia y Tesla también avanzan más de 2%.

A partir de la composición de la delegación se puede interpretar mucho más que simplemente nombres de CEOs. Las interacciones entre Estados a este nivel, especialmente cuando China está involucrada, son tanto teatro político como negocios.

La presencia o ausencia de grandes actores refleja el grado de cercanía y alineación entre la dirección de una compañía y la administración estadounidense. También puede indicar dónde encajan ciertas entidades dentro de la política económica actual y futura, o incluso señalar que no encajan en ella. Esto puede ser aún más relevante para compañías más pequeñas.

También resulta llamativa la decisión de Meta de enviar a Dina Powell. Los intereses de Meta en China son limitados debido al extremo nivel de censura existente. Esto también podría interpretarse como una señal por parte de Meta o del gobierno estadounidense tras la reciente decisión de China de bloquear la adquisición de una de las firmas chinas de inteligencia artificial. Dina Powell es principalmente una especialista en asesoría política y financiamiento, no en tecnología.

Este es solo el comienzo de las negociaciones. Más allá de los resultados formales, los inversionistas atentos deberían seguir de cerca las señales indirectas y los gestos de los participantes.