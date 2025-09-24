El Ibex 35 se asienta en los 15.200 puntos

El Ibex 35 consigue darle la vuelta a la sesión y termina con subidas a pesar de un mal inicio. El selectivo consigue estabilizarse por encima de los 15.200 puntos gracias al sector bancario y a Indra, aunque en general los índices europeos han acompañado al optimismo y la apertura americana no ha dañado demasiado.

Movimientos en el Ibex 35

Las acciones de Indra ha sido la compañía con mayores subidas dentro del Ibex 35, con un repunte de más del 4% después de que Trump haya afirmado que con la ayuda de la UE, Ucrania podría recuperar todo el terreno perdido con Rusia. En general el sector defensa ha reaccionado de manera positiva, pero las acciones de Indra se han visto más favorecidas porque cualquier nuevo incremento de los ingresos tiene un mayor impacto que en el resto del sector, dado el tamaño de la empresa. Repsol también ha destacado con subidas de más de un 2%, manteniendo el impulso por el optimismo que ha mostrado JP Morgan por la acción debido a su perfil riesgo-retorno. La banca también ha cambiado el rumbo en la sesión y desde el rojo ha terminado en positivo con subidas de alrededor del 1%.

La parte baja del Ibex ha estado copada por Solaria, que ha caído más de un 2%. La compañía acumula ya 9 sesiones de bajadas consecutivas en las que se ha dejado más de un 10% en total. La presión de los cortos sigue pesando, además de una toma de beneficio por el rally experimentado. ACS o Fluidra también han tenido una jornada negativa.

Otros movimientos

En Europa las subidas han sido generalizadas, aunque el CAC francés ha marcado el tono negativo con una caída de un 0,3% y repuntes de los rendimientos de su deuda estatal de 3 y 6 meses por la continua incertidumbre. En Wall Street vemos ligeras caídas, con el S&P 500 dejándose un 0,1% y el Nasdaq 100 un 0,15%. Todo ello a pesar de que el rally de Intel continúa extendiéndose y se esté anotando subidas de más del 4%.

El bitcoin se anota una sesión al alza y vuelve a apuntar a sus máximos históricos. El oro ha sufrido una pequeña corrección, aunque parece más una toma de beneficios que un cambio de tendencia. Por su parte, el dólar ha recuperado algo de terreno, ubicándose en los 1,174 frente al euro.