Las acciones de Indra despegan un 4% tras las palabras de Trump

Las acciones de Indra (IDR.ES) están repuntando más de un 4% en estos momentos de la sesión y el sector defensa europeo en general está despegando. El motivo no es otro que las palabras de Trump, que con sus declaraciones vuelve a mover el mercado. ¿Qué ocurre?

Trump impulsa a las acciones de Indra

Trump vuelve a mover al mercado con un post en su red social. En esta ocasión el presidente americano ha salido de su reunión con Zelensky optimista y ha afirmado que Ucrania, con la ayuda de la Unión Europea "está en condiciones de luchar y GANAR toda Ucrania en su forma original". También remarca el papel de la OTAN y que esto se conseguiría con paciencia y apoyo financiero.

Esto ha provocado el optimismo en el sector defensa europeo y sus acciones están subiendo con fuerza, incluidas las de Indra.

Sin embargo, las acciones de Indra son las que más repuntan. La realidad es que estas subidas más pronunciadas en Indra no se debe a que la compañía española sería más protagonista en un escenario como el descrito por Trump, sino por el tamaño de la compañía. El resto de empresas europeas tienen un tamaño relativamente grande, desde Leonardo con unos 30.000 millones de euros de capitalización y unos 9.000 millones de euros en ingresos en el primer semestre del año, hasta Rheinmetall con más de 90.000 millones de euros y casi 5.000 millones de ingresos. Por su parte, Indra capitaliza unos 6.700 millones de euros y 2.400 millones de euros en ingresos, por lo que aunque se llevara una menor parte de los ingresos por este conflicto, el impacto en sus cuentas sería mayor que para el resto.

Las acciones de Indra suben un 130% en este 2025.

