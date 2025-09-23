Las acciones de Repsol repuntan un 3% en la sesión

Las acciones de Repsol (REP1.ES) han cogido fuerza a lo largo de la sesión y ya escalan un 3% tras las nuevas novedades sobre el interés de Aramco y los precios del petróleo subiendo más de un 1%. La empresa estaba pasando desapercibida, pero estos repuntes vuelven a copar la atención del mercado.

Las acciones de Repsol lideran la sesión española

Según Reuters, Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudí, tenía intención de realizar una inversión de unos 1.200 millones de euros en la unidad de renovables de Repsol. Sin embargo, parece que se ha llegado a un punto en el que la negociación no avanza más. Esto, más que interpretarse como una mala noticia parece que es recibido por el mercado. Recordemos que aunque todavía no es un área de negocio relevante, la intención de la compañía es migrar a un modelo menos dependiente de los combustibles fósiles, tratando de despegarse de la mala fama del sector y que evita que forme parte de algunos índices ESG. De hecho, el 37% de sus inversiones se destinan a la generación de energía baja en carbono. Por tanto, podemos decir que el mercado valora más la incursión de Repsol en solitario en este segmento.

Por otro lado, los precios del crudo suben hoy más de un 1%. Aunque las perspectivas sobre los precios del petróleo siguen siendo negativas para este 2025, la realidad es que las acciones de Repsol no lo han reflejado. En parte, porque Repsol produce más gas que petróleo.

Las acciones de Repsol suben un 26% en este 2025.

Fuente: Plataforma de XTB Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo comprar acciones de Repsol?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Repsol (REP1.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



