El Ibex 35 se da la vuelta y acaba en verde

El Ibex 35 español logró revertir una sesión que comenzó con caídas e incertidumbre en toda Europa, cerrando finalmente con un avance de medio punto porcentual. A lo largo del día, los índices cambiaron de rumbo, impulsados por el buen arranque de la jornada en Wall Street, en un contexto de expectativa por la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés. Movimientos en el Ibex 35 Inditex destacó como el valor más alcista de la sesión dentro del Ibex 35, con una subida cercana al 2,5%, encadenando así su cuarta jornada consecutiva en positivo, aunque aún se mantiene por debajo de los 48,65€ previos a la publicación de sus resultados. También sobresalieron ArcelorMittal y Amadeus, con incrementos superiores al 1,5%; esta última sigue beneficiándose del optimismo generado por su plan de recompra de acciones. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el extremo opuesto, Cellnex y BBVA encabezaron las pérdidas dentro del Ibex 35. BBVA, con una significativa exposición a Turquía (de donde proviene el 6% de su beneficio), se vio afectado por la caída de más del 2% de la lira turca tras la detención del principal opositor de Erdogan. Otros mercados En el ámbito europeo, solo el DAX alemán finalizó en negativo, con un retroceso del 0,5%, lastrado por la caída superior al 3% de Rheinmetall debido a una toma de beneficios. Por el contrario, el índice más destacado fue el AEX holandés, impulsado por la subida de más del 2,5% de ASM. Wall Street inicia la jornada con ímpetu, y el Nasdaq 100 avanza un 1%. Autodesk sobresale tras la entrada de un fondo de cobertura activista en su accionariado, lo que sugiere posibles cambios en la directiva. Por su parte, Microstrategy volvió a repuntar en sintonía con la evolución del bitcoin. Los inversores están atentos a las declaraciones de Powell, que podrían dar pistas sobre la política monetaria en relación con Trump. Aunque se espera que los tipos de interés se mantengan sin cambios, un discurso moderado podría interpretarse como un indicio de futuras reducciones, favoreciendo la tendencia alcista del mercado. En el ámbito de las materias primas, el petróleo registró una sesión estable, mientras que el gas natural experimentó un fuerte repunte del 4%. Por su parte, el oro se mantuvo en niveles previos y el bitcoin avanzó más de un 2,5%.

