El Ibex 35 se deja medio punto porcentual

El Ibex 35 corrige en la sesión de hoy alrededor de medio punto porcentual en mitad de la ola de resultados de empresas españolas. El ánimo en general ha sido negativo en Europa, aunque hay valores que se salvan y han subido con fuerza. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Movimientos en el Ibex 35 Dentro del selectivo nacional ha destacado la subida de Grifols, que ha despegado un 14% después de que en su “Día del inversor” en Londres haya anunciado que entre 2026 y 2027 comprarán Haema y BPC a Scranton, la sociedad inversora de la familia. De esta manera, se desvincularía del holding familiar y resolvería uno de los problemas que en su día apuntó Gotham y que tantos quebraderos de cabeza ha producido. Esto supone sin duda el gesto más significativo desde que se lanzó el informe de la empresa bajista y junto a la generación de caja del cuarto trimestre, vemos brotes verdes. Por otro lado, las acciones de Indra también han subido alrededor de un 10% tras reportar en sus resultados trimestrales un crecimiento del 26,2% en los ingresos de su segmento de defensa y unas previsiones sólidas para el 2025. La parte bajista ha estado copada por Acciona Energía, Endesa o Solaria. Otros movimientos en Europa y Wall Street En Europa han reinado las caídas, con el DAX alemán dejándose más de un punto porcentual después de que Trump se reafirmara ayer en su intención de poner aranceles del 25% a los vehículos europeos. El sector auto ha corregido en consecuencia, con empresas como BMW dejándose casi un 4%, Stellantis un 5,5% y Ferrari casi un 8%. En Wall Street el ánimo es mixto, con el Dow Jones repuntando con fuerza casi un 1% a la vez que el Nasdaq 100 se deja un punto porcentual y el S&P 500 lucha por entrar en verde. Lo más destacado son las caídas de Nvidia, a pesar de que batió expectativas. La empresa sigue generando dudas acerca de su futuro a medio plazo, a pesar de que en el corto plazo no tiene rival. El bitcoin frena la racha de caídas y sube medio punto porcentual, mientras que el oro extiende los descensos dejándose un 1,5%. Por su parte, el crudo sube con fuerza, aunque sigue ubicándose en la franja de los 70$ para el WTI y de 73$ para el Brent.

