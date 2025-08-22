El Ibex 35 se despide de la semana con fuerza

El Ibex 35 y las bolsas mundiales se animan en la última sesión de la semana para maquillar el comportamiento errático que habían estado experimentando. Los ánimos vuelven a ser positivos para el selectivo español, que ya está estableciéndose en los 15.400 puntos tras subir en el día más importante en Jackson Hole.

Movimientos en el Ibex 35

Algunas compañías cíclicas han sido las más destacadas del Ibex en la sesión de hoy, como Fluidra, IAG o ArcelorMittal con subidas de más del 2%. Más que grandes movimientos, lo que ha impulsado al selectivo en la jornada de hoy han sido las subidas generalizadas. Esto destaca sobre todo en el sector bancario, cuyos valores han subido alrededor de un 0,3%. Inditex también se ha unido a las subidas, lo que sumado a la banca ha tenido un impacto muy importante en el Ibex 35. En la parte baja apenas hemos visto movimientos, con algunos valores cerrando planos.

Otros mercados y el discurso de Powell en Jackson Hole

En Europa los índices también se han animado al final de la sesión, aunque con menos ímpetu que el Ibex 35. Otro selectivo que ha destacado ha sido el AEX holandés, mientras que el DAX alemán ha sido el más rezagado.

En Wall Street los índices han empezado con fuerza. Algunos valores como Intel destacan en las subidas, después de que haya experimentado una semana volátil por esa posible compra del 10% de sus acciones por parte del gobierno estadounidense. El discurso de Powell en Jackson Hole ha provocado grandes movimientos en los mercados, tanto en los rendimientos de la deuda americana con caídas de hasta 10 puntos básicos en los bonos a 2 años, como en el dólar, causando un debilitamiento. Por su parte, las bolsas han reaccionado fuertemente al alza y es que las palabras de Powell se interpretan como un guiño claro a una bajada de 25 puntos básicos en la reunión de septiembre. Sin embargo, aunque el mercado se ha quedado con esa interpretación, el discurso de Powell no han sido demasiado positivo para la economía. La pregunta ahora es si la FED comenzará una nueva etapa de recortes de tipos o si por el contrario las bajadas vendrán de forma muy esporádica. En nuestra opinión, los recortes serán muy moderados, dado que Powell ha dejado caer que el tipo de interés neutral podría estar en niveles superiores a los de la década pasada.

El VIX ha caído más de un 5% tras las palabras de Powell y se ubica ya alrededor de los 17,5 puntos, lo que significa que el mercado no está descontando grandes riesgos actualmente. El euro se ha apreciado más de un 0,8% frente al dólar y vuelve a cotizar por encima de los 1,17 dólares por euro. El oro por su parte también termina con subidas, a pesar de que la prima por activo refugio podría reducirse.