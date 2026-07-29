El Ibex 35 se desploma por la tensión en Oriente Medio y los resultados

El Ibex 35 cotiza con descensos en una sesión marcada por la avalancha de resultados empresariales y el recrudecimiento de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Las últimas amenazas de Donald Trump a Irán han vuelto a impulsar el precio del petróleo, enfriando el apetito por el riesgo y alejando a los principales índices bursátiles de sus máximos históricos.

La jornada comenzó con fuertes caídas en Corea del Sur. El principal índice del país acumula un descenso cercano al 16% en apenas dos sesiones, lastrado por la aparición de nuevos competidores en el mercado de los semiconductores y por la decepción generada por las cuentas de SK Hynix. Aunque la compañía volvió a presentar resultados récord, éstos no alcanzaron las elevadas expectativas que había descontado el mercado.

Dentro del Ibex 35, la mayor decepción llegó de la mano de CaixaBank, que lideró los descensos del sector financiero. A pesar de registrar un primer semestre mejor de lo esperado, la entidad decidió mantener sin cambios sus previsiones para el conjunto del ejercicio. El mercado esperaba una revisión al alza de las guías tras el sólido comportamiento operativo, por lo que la ausencia de mejoras provocó una recogida de beneficios.

También presionó al Ibex 35 Telefónica, pese a presentar unos resultados sólidos desde el punto de vista operativo. La compañía mejoró el EBITDA, incrementó la generación de caja, redujo deuda y elevó su previsión de flujo de caja para 2026. Sin embargo, los inversores pusieron el foco en un beneficio reportado penalizado por extraordinarios y en un dividendo que continúa siendo modesto frente al histórico de la compañía.

En el lado opuesto, Grifols lideró las subidas del Ibex 35 tras reforzar la confianza del mercado en su proceso de recuperación. La farmacéutica incrementó un 28,7% su beneficio neto, volvió a generar flujo de caja libre positivo, completó la refinanciación de toda la deuda con vencimiento en 2027 y reiteró sus previsiones para 2026, apoyadas en el sólido crecimiento de Biopharma y en la mejora de su eficiencia operativa.

Wall Street espera a la Fed mientras el petróleo vuelve a acercarse a los 90 dólares

La renta variable europea muestra un comportamiento muy dispar, reflejando la desigual acogida que están teniendo los resultados empresariales. Mientras las compañías del lujo continúan acusando la debilidad de la demanda en China, el sector europeo de semiconductores prolonga las caídas ante el aumento de la competencia y unas valoraciones que siguen siendo muy exigentes.

En Wall Street, toda la atención se centra en la reunión de la Reserva Federal y en los resultados de Microsoft y Meta, dos de las compañías que más están invirtiendo en inteligencia artificial. El mercado espera que la Fed mantenga los tipos de interés sin cambios, aunque los inversores analizarán con detalle cualquier mensaje sobre la evolución de la inflación y el calendario de futuros movimientos.

Al mismo tiempo, el recrudecimiento de las tensiones en Oriente Medio ha impulsado el precio del Brent hasta las inmediaciones de los 90 dólares por barril, reavivando los temores inflacionistas, elevando la rentabilidad de los bonos y reduciendo el apetito por los activos de mayor riesgo.

Por último, el oro continúa mostrando fortaleza y mantiene el nivel psicológico de los 4.000 dólares por onza, consolidándose como uno de los principales activos refugio en un contexto de elevada incertidumbre geopolítica y de creciente cautela entre los inversores.