El precio del petróleo rebota por el aumento de las tensiones entre EE. UU. e Irán

- El Brent vuelve a superar los 87 dólares tras un nuevo intercambio de ataques que aleja las expectativas de una rápida desescalada.
- El mercado vuelve a centrar su atención en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial.
- El Brent vuelve a superar los 87 dólares tras un nuevo intercambio de ataques que aleja las expectativas de una rápida desescalada.
- El mercado vuelve a centrar su atención en el estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial.
El precio del petróleo vuelve a subir con fuerza después de que el conflicto entre Estados Unidos e Irán haya registrado una nueva escalada militar. El Brent recupera los 87 dólares por barril tras varios días de caídas, después de que Irán lanzara un ataque con misiles contra una base estadounidense en Jordania y Estados Unidos, junto con Arabia Saudí, respondiera con nuevos bombardeos sobre grupos respaldados por Teherán en Irak.
Los ataques entre EE. UU. e Irán reavivan la tensión en el precio del petróleo
El repunte del petróleo llega después de que Irán lanzara un ataque con misiles contra una base estadounidense en Jordania, una ofensiva que, según el Pentágono, fue interceptada con éxito. Horas después, Estados Unidos y Arabia Saudí respondieron con nuevos bombardeos contra grupos respaldados por Teherán en Irak, poniendo fin a varios días de relativa calma y aumentando el riesgo de una nueva escalada militar en la región.
La atención de los inversores vuelve a centrarse en el estrecho de Ormuz, uno de los principales cuellos de botella del comercio energético mundial. La reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán ha reducido las expectativas de una rápida reapertura del tránsito marítimo, mientras los hutíes mantienen la presión sobre las rutas comerciales del Mar Rojo.
Ambos puntos son claves para el transporte mundial de crudo, por lo que cualquier interrupción aumenta el riesgo de problemas de suministro y suele traducirse en fuertes movimientos del precio del petróleo.
La geopolítica vuelve a dominar la evolución del petróleo
Después de desplomarse alrededor de un 16% en apenas tres sesiones ante las expectativas de un alto el fuego, el petróleo vuelve a reflejar la elevada volatilidad del conflicto en Oriente Medio. Mientras persista el riesgo sobre las rutas marítimas y las infraestructuras energéticas de la región, el mercado seguirá incorporando una prima geopolítica al precio del crudo. Además, un petróleo más elevado podría volver a complicar la lucha de los bancos centrales contra la inflación y aumentar la incertidumbre sobre la evolución de los tipos de interés durante los próximos meses.
Nvidia se convierte en el Banco Central de la Inteligencia Artificial
Resultados de Hermès: las acciones caen por las dudas sobre China pese a unos sólidos beneficios
Las acciones de SK Hynix se desploman tras unos resultados que no convencen al mercado
Calendario económico: Los resultados de las grandes tecnológicas ponen a prueba el mercado
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.