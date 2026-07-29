El precio del petróleo rebota por el aumento de las tensiones entre EE. UU. e Irán

El precio del petróleo vuelve a subir con fuerza después de que el conflicto entre Estados Unidos e Irán haya registrado una nueva escalada militar. El Brent recupera los 87 dólares por barril tras varios días de caídas, después de que Irán lanzara un ataque con misiles contra una base estadounidense en Jordania y Estados Unidos, junto con Arabia Saudí, respondiera con nuevos bombardeos sobre grupos respaldados por Teherán en Irak.

Los ataques entre EE. UU. e Irán reavivan la tensión en el precio del petróleo

El repunte del petróleo llega después de que Irán lanzara un ataque con misiles contra una base estadounidense en Jordania, una ofensiva que, según el Pentágono, fue interceptada con éxito. Horas después, Estados Unidos y Arabia Saudí respondieron con nuevos bombardeos contra grupos respaldados por Teherán en Irak, poniendo fin a varios días de relativa calma y aumentando el riesgo de una nueva escalada militar en la región.

La atención de los inversores vuelve a centrarse en el estrecho de Ormuz, uno de los principales cuellos de botella del comercio energético mundial. La reanudación de los ataques entre Estados Unidos e Irán ha reducido las expectativas de una rápida reapertura del tránsito marítimo, mientras los hutíes mantienen la presión sobre las rutas comerciales del Mar Rojo.

Ambos puntos son claves para el transporte mundial de crudo, por lo que cualquier interrupción aumenta el riesgo de problemas de suministro y suele traducirse en fuertes movimientos del precio del petróleo.

La geopolítica vuelve a dominar la evolución del petróleo

Después de desplomarse alrededor de un 16% en apenas tres sesiones ante las expectativas de un alto el fuego, el petróleo vuelve a reflejar la elevada volatilidad del conflicto en Oriente Medio. Mientras persista el riesgo sobre las rutas marítimas y las infraestructuras energéticas de la región, el mercado seguirá incorporando una prima geopolítica al precio del crudo. Además, un petróleo más elevado podría volver a complicar la lucha de los bancos centrales contra la inflación y aumentar la incertidumbre sobre la evolución de los tipos de interés durante los próximos meses.