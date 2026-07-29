Nvidia se convierte en el Banco Central de la Inteligencia Artificial

Nvidia ya no es únicamente el mayor fabricante de chips para inteligencia artificial. La compañía está utilizando su enorme capacidad financiera para convertirse en uno de los principales impulsores del ecosistema de la IA, financiando tanto a clientes como a desarrolladores de nuevas tecnologías con el objetivo de acelerar la adopción de la inteligencia artificial y garantizar la demanda futura de sus productos.

Durante los dos últimos años, Nvidia ha generado alrededor de 191.000 millones de dólares de flujo de caja, a los que se sumarían otros 49.000 millones de dólares en el trimestre actual según las estimaciones de los analistas. En lugar de destinar ese exceso de liquidez únicamente a dividendos o recompras de acciones, la compañía está utilizando parte de esos recursos para construir un ecosistema en el que sus chips sigan siendo la referencia durante los próximos años.

Nvidia invierte para asegurar el crecimiento de la inteligencia artificial

La estrategia va mucho más allá de tomar participaciones financieras. Nvidia ha invertido en empresas cotizadas como Intel, Marvell, Synopsys o Cohere, además de decenas de compañías privadas relacionadas con la inteligencia artificial. Solo entre 2025 y 2026 ha participado en 66 operaciones de inversión, mientras que el valor de su cartera de participaciones cotizadas alcanzó 39.000 millones de dólares y sus inversiones privadas se elevaron hasta 42.000 millones. Además, mantiene compromisos de inversión por otros 27.000 millones de dólares, impulsados en parte por su acuerdo con OpenAI.

La compañía también ha diseñado estructuras de financiación innovadoras. Un ejemplo es su acuerdo con Groq, donde en lugar de adquirir la empresa, Nvidia aportó 13.000 millones de dólares para obtener una licencia no exclusiva sobre su tecnología y asegurar capacidad de computación para determinados proyectos de inteligencia artificial. Asimismo, participa en la financiación del gran centro de datos que OpenAI y SoftBank desarrollan en Ohio, un proyecto cuyo coste total podría acercarse al medio billón de dólares.

Una estrategia con beneficios, pero también con riesgos

Para algunos, esta estrategia convierte a Nvidia en una especie de "banco central de la inteligencia artificial", proporcionando capital y confianza a compañías que posteriormente se convierten en clientes de sus propios chips. El objetivo es claro: cuanto mayor sea el desarrollo del ecosistema de la IA, mayor será también la demanda de las GPU de Nvidia.

No obstante, también existen riesgos. Algunos inversores consideran que esta creciente interdependencia entre Nvidia y sus principales clientes podría aumentar la exposición de la compañía si el ciclo de inversión en inteligencia artificial pierde fuerza. Sin embargo, Barron's destaca que Nvidia mantiene una posición financiera muy sólida, con 81.000 millones de dólares en efectivo y valores a corto plazo, frente a apenas 8.500 millones de deuda, lo que le proporciona un amplio margen para seguir financiando el crecimiento del sector sin comprometer su balance.

Creo que este enfoque es mucho más atractivo para una plataforma de inversión porque no habla simplemente de una inversión concreta, sino de cómo Nvidia está utilizando su balance para convertirse en el principal financiador del ecosistema mundial de inteligencia artificial, un aspecto que muchos inversores todavía no tienen incorporado en la valoración de la compañía.