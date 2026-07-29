Resultados de Hermès: las acciones caen por las dudas sobre China pese a unos sólidos beneficios

Las acciones de Hermès registran fuertes caídas después de que la firma francesa presentara unos resultados que, pese a mostrar un sólido crecimiento de las ventas y mantener una rentabilidad excepcional, no lograron disipar las dudas sobre la evolución del mercado del lujo en China. El mercado castigó al fabricante de los bolsos Birkin después de que la compañía reconociera que todavía no aprecia una recuperación clara del consumo en el gigante asiático, uno de sus principales mercados.

Durante el primer semestre, Hermès obtuvo unos ingresos de 8.163 millones de euros, un 6% más a tipos de cambio constantes, mientras que en el segundo trimestre las ventas ascendieron a 4.094 millones, con un crecimiento del 7%, acelerando ligeramente el ritmo respecto al inicio del año. Además, el beneficio operativo recurrente alcanzó 3.351 millones de euros, equivalente a un margen del 41%, mientras que el flujo de caja libre aumentó un 18%, reflejando la fortaleza financiera del grupo.

China continúa siendo el principal desafío para Hermès

Pese a estos resultados, el mercado centró su atención en las perspectivas para China. Aunque la dirección aseguró que observa una cierta estabilización del mercado, reconoció que todavía no aprecia una recuperación sólida del consumo de lujo. La preocupación no es menor: la región que incluye China representa aproximadamente el 43% de los ingresos de Hermès, una exposición muy superior a la de otros grandes grupos del sector. Por ello, cualquier desaceleración del consumo chino tiene un impacto directo sobre las expectativas de crecimiento de la compañía.

Además, el conflicto en Oriente Medio también ha pasado factura al negocio. La caída del turismo de compras en destinos como Dubái provocó que Oriente Medio fuera la única región que cerró el semestre con descensos en las ventas, aunque la compañía destacó una mejora gradual durante el segundo trimestre gracias al regreso de los clientes locales.

Un modelo de negocio que sigue marcando diferencias

Pese a la reacción negativa del mercado, Hermès continúa siendo una de las compañías más rentables del sector del lujo. La división de marroquinería, su principal negocio, aumentó sus ventas cerca de un 10%, impulsada por la elevada demanda de modelos icónicos como los Kelly Hobo o Double Longe. La empresa también continúa ampliando su capacidad de producción con la apertura de nuevos talleres en Francia, manteniendo su estrategia de crecimiento basada en la exclusividad y en el control de la oferta.

Además, la compañía mantiene una posición financiera muy sólida, con una caja neta cercana a 13.000 millones de euros, lo que le permite seguir invirtiendo en capacidad productiva y afrontar el actual entorno de incertidumbre con comodidad. Pese a ello, tras varios años de crecimiento excepcional, el mercado exige cada vez más a Hermès y cualquier señal de debilidad en China continúa traduciéndose en fuertes movimientos de la cotización.