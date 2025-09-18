El Ibex 35 cierra una sesión con altibajos pero que ha terminado prácticamente plana. El selectivo español no ha podido unirse a las subidas del resto de índices europeos, que al igual que las bolsas americanas, han repuntado con fuerza.

Movimientos en el Ibex 35

ArcerlorMittal ha sido la compañía con mayores alzas en el Ibex 35, a pesar de que la situación del sector acerero sigue siendo complicada. Los inversores mantienen la esperanza de que los nuevos estímulos chinos contra la deflación impulsen los sectores industriales y así no se exporte tanto acero. La banca ha tenido una sólida jornada después de varias sesiones de dudas. Banco Santander y Bankinter han sido las más alcistas, pero esto no aparta el hecho de que el sector esté cotizando un 43% por encima de su PER medio de los últimos 3 años. Sin duda, podemos decir que la banca española está cara y entraña riesgos. Otras compañías como ACS o Merlin han tenido un buen desempeño.

En la parte baja de la tabla del Ibex 35 hemos visto como Aena sufría un desplome de más del 5%, provocado por el discurso de Pedro Sánchez acerca de las inversiones de la compañía para los próximos años. De los 12.888 millones de euros a invertir en el periodo 2027-2031, casi el 80% tiene que ser financiado por las tasas que pagan las aerolíneas a los aeropuertos. Esto puede provocar tensiones como las ya vividas con Ryanair, además de que podría suponer un deterioro de la generación en el corto plazo. Solaria o Cellnex también se han anotado caídas de más de un 1%, pero lejos de Aena.

Otros mercados

Los índices europeos han terminado con fuertes alzas, impulsados por el optimismo inversor y la tecnología. El AEX neerlandés es el índice que más ha subido, con un repunte del 2%. Se ha visto impulsado por ASML, que ha subido más de un 7% y vuelve a concentrar la atención de los inversores. Se trata de una de las compañías mejor posicionadas para beneficiarse de las inversiones en IA, por lo que se ha visto salpicada positivamente por el acuerdo entre Intel y Nvidia. Ambas americanas han llegado a un acuerdo en el que Nvidia invertirá unos 5.000 millones en Intel, además de colaborar en el diseño de ciertos chips. Intel está subiendo más de un 20% en la sesión americana y el ánimo es muy positivo en el sector tecnológico. El Nasdaq 100 sube más de un 1% y el S&P 500 está algo más contenido, con subidas de medio punto porcentual. Las proyecciones de la FED sobre la probable confirmación de recortes de tipos en las dos últimas reuniones del año también han animado al mercado.

El dólar recupera algo de terreno frente al euro, lo que se junta con las caídas del oro o del petróleo. El bitcoin por su parte se anota subidas de más del 1%.

