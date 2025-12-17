El Ibex 35 se queda sin fuerzas

- El Ibex 35 se queda sin catalizadores
El Ibex 35 se anota una sesión plana con los inversores a la espera de que mañana conozcamos las proyecciones macro del BCE. Aunque en principio deberíamos conocer buenas noticias, la incertidumbre y la falta de otros catalizadores ha penalizado al selectivo español y parte de los índices europeos.
Movimientos en el Ibex 35
Dentro del Ibex 35 ha destacado Mapfre, Cellnex o Caixa. Aunque la banca en general ha destacado, la realidad es que no se ha producido ningún patrón claro porque no hemos tenido noticias relevantes.
La parte baja de la tabla ha estado copada por Merlin y ACS, con caídas de alrededor del 3%. El motivo de estos descensos es el desplome de las acciones relacionadas con la IA, con Oracle a la cabeza. La ola de inversiones requiere de financiación, pero cuando hay dudas el mercado de crédito se vuelve más seco y esto afecta a las compañías que no cuentan con caja neta. Dado que ACS y Merlin tienen grandes apuestas en el sector, también se ven afectadas por estas dudas. Recordemos que el 35% de la cartera de proyectos de Turner (ACS) son infraestructuras digitales, mientras que Merlin ha realizado incluso una ampliación de capital para progresar en el sector, por lo que su exposición es considerable.
Otros movimientos
En Europa el sentimiento ha sido negativo, con el DAX dejándose casi medio punto porcentual. Las acciones del sector auto caen a pesar de que el panorama regulatorio es algo más laxo después de que Europa haya suprimido la prohibición de vehículos de combustión a partir de 2035. En Wall Street los índices han profundizado caídas y la incertidumbre sobre el segmento de centros de datos asusta a los inversores. Oracle se encuentra sin financiación para su centro de datos de 10.000 millones de dólares en Michigan, lo que refleja que hay inversores de crédito que empiezan a dudar de la sostenibilidad del capex de algunas compañías. En el caso de Oracle, la cuerda es muy fina y la valoración podría sufrir de manera importante por el reiterado flujo de caja libre negativo.
En las materias primas ha vuelto a destacar la plata, que se enfrenta a un escenario de escasez ante una elevada demanda industrial y en parte monetaria. El bitcoin, por su parte, continúa mostrando debilidad.
