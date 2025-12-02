Las acciones de ACS en máximos históricos

La constructora australiana Cimic, controlada por el grupo español ACS, ha cerrado la venta del 50% de su división de transporte por 282 millones de euros. Esta operación forma parte de su estrategia para atraer socios en proyectos clave y optimizar recursos destinados a nuevas inversiones en infraestructuras.

El comprador ha sido Aware Super, uno de los mayores fondos de pensiones de Australia, que gestionará junto a Cimic esta cartera de activos relacionados con carreteras, túneles y otras infraestructuras de movilidad. Tras la operación, ambas partes compartirán el control y los beneficios del negocio. ACS considera esta transacción como una forma de reforzar su posición financiera y potenciar el desarrollo de nuevos proyectos a través de alianzas con inversores institucionales.

La operación supone una entrada relevante de liquidez en Cimic y, por extensión, en ACS. Refuerza el objetivo del grupo de rotar activos maduros en Australia para reducir riesgo y apoyar nuevas inversiones sin tensionar el balance. A corto plazo el efecto es más patrimonial y de desapalancamiento que de resultado operativo, pero ayuda a sostener dividendo y capacidad de crecimiento inorgánico.

Repercusiones financieras en ACS

La desinversión encaja con la estrategia de ACS de financiar parte de su crecimiento en concesiones y construcción con rotación de negocios no estratégicos o intensivos en capital, evitando ampliaciones de capital y limitando la emisión de nueva deuda.

Al vender solo el 50% del negocio, ACS renuncia a una parte de los ingresos y del EBITDA futuros de esa actividad, pero cristaliza de inmediato el valor creado a múltiplos atractivos frente a los retornos que obtendría manteniendo el activo en balance. La operación será positiva para el ROCE del grupo si el efectivo se destina a proyectos con mayores márgenes o a reducir deuda.

El cobro de la operación mejora el flujo de caja libre, lo que da más margen para mantener una política de dividendo estable o incluso incrementarlo si se cumplen el resto de objetivos del plan estratégico. La menor necesidad de capex futuro en ese negocio de transporte y el hecho de compartir inversiones con el nuevo socio ayudan a estabilizar los cash flows de ACS en Australia.

Cotización de ACS

Las acciones de ACS suben un 3,2% en estos momentos, lo que contribuye a una revalorización que alcanza el 65% durante el 2025.

