El Ibex 35 se tambalea ante la incertidumbre en Alemania

Las bolsas europeas vivieron hoy una jornada de consolidación marcada por la incertidumbre política en Alemania. La tensión creció después de que Friedrich Merz no obtuviera los apoyos necesarios en una primera votación para convertirse en canciller, viéndose obligado a repetir el proceso, algo inédito desde la Segunda Guerra Mundial. El Ibex 35 cierra con caídas El Ibex 35, tras encadenar dos sesiones de subidas, perdió los niveles más altos alcanzados en 17 años. Entre las noticias empresariales destacadas, los resultados de Indra decepcionaron al mercado, aunque se resalta el crecimiento de su área de defensa. La compañía prevé duplicar los pedidos en este segmento durante 2025 respecto a 2024, lo que podría tener un impacto positivo dadas las actuales tensiones geopolíticas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por otro lado, la depreciación del dólar penaliza especialmente a empresas españolas con fuerte presencia en Estados Unidos, como Grifols, Fluidra o ACS. Además, sectores cíclicos como el bancario y las materias primas tampoco muestran un buen desempeño debido a la persistencia de riesgos asociados a los aranceles, pese a ciertos avances en las negociaciones comerciales. Entre los valores destacados del día dentro del Ibex 35, encontramos a Repsol, que lideró las subidas gracias a la recuperación del precio del petróleo, que volvió a superar los 60 dólares por barril. En cuanto a las bolsas europeas, la preocupación inicial por la situación política en Alemania se ha ido disipando con el paso de las horas, permitiendo una leve recuperación de los índices. El DAX 40, el más golpeado por la noticia, llegó a caer más del 2% antes de empezar a recuperar terreno. También ha llamado la atención la subida de BP, impulsada por rumores sobre el posible interés de Shell en adquirir a su competidora. Wall Street lucha por recuperarse En Estados Unidos, Wall Street ha ido ganando terreno desde la apertura, animado por las declaraciones del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien aseguró que las conversaciones con varios socios comerciales están progresando positivamente. Bessent incluso adelantó que podrían cerrarse acuerdos esta misma semana. Sin embargo, tras un fuerte repunte bursátil en abril —uno de los mayores de la historia reciente—, algunos analistas creen que el margen de subida podría estar agotado. Desde el 7 de abril, los mercados globales han repuntado un 18%, en comparación con la media histórica de subidas del 14% durante 44 días en mercados bajistas desde 1980. En el terreno empresarial, Palantir sufrió una caída notable tras publicar resultados por debajo de lo previsto. En el mercado de bonos, los títulos a corto plazo superaron en rendimiento a los de largo plazo en la antesala del anuncio de la Reserva Federal del miércoles. Aunque Donald Trump ha instado al banco central a retomar los recortes de tipos de interés, los responsables de la Fed abogan por esperar a evaluar el impacto de las políticas comerciales recientes. Finalmente, la debilidad persistente del dólar está impulsando los precios de las materias primas. El oro sube con fuerza, favorecido por la debilidad de la divisa americana y la mayor demanda de China tras sus vacaciones, mientras que el petróleo rebota desde su nivel más bajo en cuatro años ante las previsiones de una caída en la producción de petróleo de esquisto en los próximos meses.



El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.