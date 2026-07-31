El Ibex 35 se toma un respiro tras una intensa semana para los mercados

- El Ibex 35 no consigue consolidar los 20.000 puntos en una jornada de recogida de beneficios tras una semana marcada por la Reserva Federal y la temporada de resultados.
- Amadeus sorprende por la resiliencia de sus márgenes, mientras IAG confirma que el petróleo seguirá condicionando al sector aéreo y Acciona acusa la debilidad de su negocio energético.
- El Ibex 35 no consigue consolidar los 20.000 puntos en una jornada de recogida de beneficios tras una semana marcada por la Reserva Federal y la temporada de resultados.
- Amadeus sorprende por la resiliencia de sus márgenes, mientras IAG confirma que el petróleo seguirá condicionando al sector aéreo y Acciona acusa la debilidad de su negocio energético.
Jornada de más a menos para el Ibex 35, que llegó a acercarse a los 20.000 puntos durante la sesión, aunque terminó cerrando prácticamente plano en una jornada marcada por la recogida de beneficios antes del inicio de agosto.
Después de una de las semanas más importantes del año, con la reunión de la Reserva Federal, numerosos resultados empresariales y la publicación de datos macroeconómicos de relevancia, los inversores optaron por reducir exposición, mientras la temporada de resultados volvió a generar importantes diferencias entre compañías.
Amadeus demuestra la fortaleza de su modelo mientras Unicaja consolida su mejora operativa
Entre las mayores subidas destacó Amadeus, que volvió a sorprender positivamente al mercado gracias a la fortaleza de sus márgenes. La compañía logró mantener una elevada rentabilidad pese a que las reservas descendieron un 7,6% y el número de pasajeros embarcados entró en terreno negativo, demostrando la capacidad de su modelo de negocio para generar beneficios incluso en un entorno de menor actividad.
También presentó resultados Unicaja, confirmando que la entidad ha entrado en una fase de consolidación de su modelo de negocio. El crecimiento de los ingresos recurrentes continúa siendo moderado pero estable, mientras que el verdadero impulso del beneficio sigue llegando de la reducción de las provisiones, favorecida por una mejora continuada de la calidad crediticia y una tasa de morosidad entre las más bajas del sector. Una evolución que vuelve a poner de manifiesto que la mejora del riesgo continúa siendo uno de los principales motores de la rentabilidad de la banca española.
IAG confirma su liderazgo, pero el petróleo seguirá siendo el gran desafío del sector
IAG volvió a demostrar que continúa siendo la aerolínea más rentable entre las grandes compañías europeas. Sin embargo, sus resultados también reflejan que el impacto del conflicto en Oriente Medio ha dejado de ser un riesgo puntual para convertirse en un factor estructural para el conjunto del ejercicio.
El incremento del coste del combustible durante el segundo trimestre ha obligado a la compañía a recortar por segunda vez en apenas cuatro meses sus previsiones de crecimiento de capacidad, priorizando la rentabilidad frente a la expansión. Una decisión que confirma que la evolución del precio del petróleo seguirá siendo uno de los principales factores que condicionarán al sector durante los próximos meses.
Acciona lidera las caídas mientras el mercado espera novedades sobre Acciona Energía
En el lado negativo destacó Acciona, que lideró las pérdidas del selectivo tras presentar unos resultados penalizados por la ausencia de extraordinarios, el aumento del apalancamiento y la debilidad mostrada por el negocio energético.
A partir de ahora, el mercado centrará su atención en la revisión estratégica de su participación en Acciona Energía, una operación que podría convertirse en uno de los principales catalizadores para la compañía durante los próximos trimestres.
Europa resiste y Wall Street vuelve a apoyarse en la inteligencia artificial
El Stoxx 600 europeo continúa cerca de máximos históricos apoyado por unos datos macroeconómicos mejores de lo esperado y por la rotación sectorial registrada durante las últimas semanas. La economía de la eurozona sigue mostrando una mayor resistencia de la prevista, aunque el repunte de la inflación hasta el 2,9% mantiene sobre la mesa la posibilidad de nuevas subidas de tipos por parte del Banco Central Europeo.
Mientras tanto, en Wall Street, los principales índices siguen acercándose a máximos históricos impulsados nuevamente por los fabricantes de semiconductores. Amazon avanzó tras presentar un sólido crecimiento de su negocio de computación en la nube, reforzando la confianza en el ciclo de inversión en inteligencia artificial, mientras que Apple cedió terreno después de advertir de que la escasez de componentes afectará a sus previsiones de ventas.
El acuerdo alcanzado entre Ken Griffin y el hedge fund Situational Awareness también contribuyó a aliviar parte de la presión sobre el sector tecnológico. Más allá del rescate, el episodio vuelve a recordar que el principal riesgo para los mercados no era la inteligencia artificial en sí, sino el elevado apalancamiento con el que algunos inversores habían apostado por esta temática.
El petróleo presiona a los bonos y condiciona el comportamiento de los mercados
Por último, el nuevo repunte del precio del petróleo, impulsado por la incertidumbre geopolítica, volvió a elevar las rentabilidades de la deuda soberana, reduciendo el atractivo relativo de los metales preciosos y manteniendo el foco de los inversores sobre la evolución de la energía.
Tras una semana especialmente intensa, el mercado afronta el inicio de agosto con un tono más prudente, aunque los principales índices continúan muy cerca de máximos históricos y con la atención puesta en la evolución de la inflación, el precio del petróleo y la próxima reunión de la Reserva Federal.
Resumen de la semana: los mercados superan su gran prueba de fuego y mantienen el impulso alcista
El oro registra su primera subida mensual desde febrero tras la decisión de la Reserva Federal
Situational Awareness: el primer gran colapso financiero de la inteligencia artificial
La inflación subyacente de la zona euro supera las previsiones
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