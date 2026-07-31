El precio del oro se encamina a registrar su primera subida mensual desde febrero, poniendo fin a varios meses de correcciones provocadas por el repunte de las rentabilidades de la deuda, la política monetaria, las ventas masivas para hacer liquidez de los países involucrados en el conflicto en Oriente Medio y la fortaleza del dólar. El metal precioso acumula una revalorización cercana al 2% en julio, apoyado en los últimos días por la decisión de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés sin cambios y por unos datos macroeconómicos en Estados Unidos que apuntan a una moderación gradual tanto del crecimiento como de las presiones inflacionistas.

La moderación del crecimiento y la inflación devuelven atractivo al oro

El principal apoyo para el oro ha llegado desde la macroeconomía estadounidense. Los últimos indicadores publicados mostraron una economía que continúa creciendo, aunque a un ritmo más moderado, mientras que la inflación volvió a situarse ligeramente por debajo de las previsiones del mercado. Esta combinación reduce la presión inmediata sobre la Reserva Federal para endurecer su política monetaria.

Para el oro, este escenario resulta especialmente favorable. Al tratarse de un activo que no ofrece rentabilidad por sí mismo, suele verse perjudicado cuando aumentan las expectativas de nuevas subidas de tipos. Sin embargo, unos datos que apuntan a una desaceleración ordenada de la economía permiten al mercado descontar que la Fed dispone de más margen para mantener la pausa durante los próximos meses, favoreciendo el comportamiento del metal.

La nueva estrategia de la Fed seguirá marcando el rumbo del oro

Más allá de los datos macroeconómicos, el comportamiento del oro seguirá dependiendo del mensaje de la Reserva Federal. Aunque Kevin Warsh mantuvo un tono agresivo, evitó comprometerse con una subida de tipos en septiembre, e insistió en que las próximas decisiones dependerán de la evolución de la inflación y de las condiciones financieras.

En nuestra opinión, el mercado continúa infravalorando un cambio importante en la estrategia del banco central. La Fed parece cada vez más dispuesta a permitir que sea el propio mercado, a través del aumento de los tipos de interés reales y de unas condiciones financieras más restrictivas, quien realice parte del trabajo de endurecimiento monetario. Si este escenario se mantiene y la inflación continúa moderándose, el banco central podría retrasar nuevas subidas de tipos, un contexto que históricamente ha favorecido al oro.