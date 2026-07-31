Resumen de la semana: los mercados superan su gran prueba de fuego y mantienen el impulso alcista

Las principales bolsas mundiales salen reforzadas de una de las semanas más importantes que se recuerdan en los mercados financieros, apoyando un escenario de mayor tranquilidad para los inversores de cara al verano. En apenas unos días, los mercados han tenido que digerir una reunión de la Reserva Federal, una intensa temporada de resultados empresariales, nuevos datos de crecimiento e inflación y un repunte de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio. Aunque el historial reciente invita a la prudencia, el mercado ha logrado superar algunos de los eventos con mayor capacidad para provocar un reajuste brusco de las carteras.

La Reserva Federal gana tiempo mientras la economía sigue resistiendo

El momento más importante de la semana fue la reunión de la Reserva Federal. Aunque parte del mercado todavía otorgaba cierta probabilidad a una subida de tipos, finalmente Kevin Warsh optó por mantenerlos sin cambios. Su discurso posterior mantuvo un tono prudente e incluso ligeramente agresivo, dejando claro que todas las opciones continúan abiertas y evidenciando el mayor nivel de discrepancias internas dentro del organismo en más de tres décadas. Sin embargo, los mercados interpretaron positivamente la reunión, retrasando cualquier decisión importante hasta septiembre, cuando habrá nuevos datos de inflación, empleo y crecimiento.

Además, los datos macroeconómicos publicados durante la semana respaldaron esta decisión. La economía estadounidense continúa creciendo, aunque a un ritmo más moderado, mientras que la inflación volvió a situarse ligeramente por debajo de lo esperado, ofreciendo a la Reserva Federal un mayor margen para esperar antes de volver a endurecer su política monetaria.

La inteligencia artificial recupera el pulso, pero Wall Street recibe una importante lección

El rebote de los fabricantes de chips se prolongó hasta el viernes, permitiendo cerrar julio con un tono mucho más positivo después de una de las mayores correcciones del año. El índice Kospi de Corea del Sur registró la mayor subida diaria de su historia al dispararse un 18%, impulsado por el avance cercano al 30% de SK Hynix tras los sólidos resultados y los planes de inversión anunciados por Microsoft y Amazon, que volvieron a demostrar que la demanda de infraestructura para inteligencia artificial continúa siendo muy elevada.

Sin embargo, la gran historia de la semana llegó desde Wall Street con el desplome del hedge fund Situational Awareness, fundado por el exingeniero de OpenAI Leopold Aschenbrenner. Tras perder alrededor de un 67% durante julio, el fondo se vio obligado a vender gran parte de su cartera a Citadel para hacer frente a las llamadas de margen provocadas por el fuerte descenso de las acciones ligadas a la inteligencia artificial.

Más allá del caso concreto, el episodio deja una de las principales lecciones del año para los mercados: el mayor riesgo del boom de la inteligencia artificial no era la tecnología, sino el elevado apalancamiento utilizado por algunos inversores para apostar por ella. La inteligencia artificial sigue siendo una tendencia estructural, pero ninguna tesis de inversión está por encima de una adecuada gestión del riesgo.

El Ibex 35 vuelve a mirar a los 20.000 puntos apoyado por la banca

El Ibex 35 volvió a acercarse a los 20.000 puntos gracias a una nueva batería de resultados empresariales. La banca continúa siendo el principal motor del índice, aunque esta semana ha dejado dos lecturas muy diferentes.

Por un lado, BBVA volvió a sorprender positivamente con unos resultados que refuerzan la idea de que su Plan Estratégico avanza incluso por delante de lo previsto. El fuerte crecimiento del margen de intereses, del crédito y de las comisiones, unido a la mejora de sus previsiones para 2026 y al anuncio de un nuevo programa de recompra de acciones, consolidan al banco como una de las entidades mejor posicionadas de Europa.

En el lado contrario, CaixaBank decepcionó al mercado con unas cifras que reflejan un crecimiento más moderado y una mayor dependencia de la evolución futura de los tipos de interés, provocando una peor acogida por parte de los inversores.

También presentó resultados Unicaja, confirmando que la entidad ha entrado en una fase de consolidación de su modelo de negocio. El crecimiento de los ingresos recurrentes continúa siendo moderado pero estable, mientras que el verdadero impulso del beneficio sigue llegando de la fuerte reducción de las provisiones, favorecida por una mejora continuada de la calidad crediticia y una tasa de morosidad del 1,8%, una de las más bajas del sector.

IAG mantiene el liderazgo, pero el petróleo seguirá condicionando 2026

IAG volvió a demostrar que continúa siendo la aerolínea más rentable entre las tres grandes europeas, muy por delante de Lufthansa y Air France-KLM. Sin embargo, sus resultados también evidencian que el impacto del conflicto en Oriente Medio ha dejado de ser un riesgo puntual para convertirse en un factor estructural para todo el ejercicio.

El incremento del 23% en el coste del combustible durante el segundo trimestre ha obligado a la compañía a recortar por segunda vez en apenas cuatro meses sus previsiones de crecimiento de capacidad, priorizando la rentabilidad frente a la expansión. Un cambio que refleja hasta qué punto la evolución del precio del petróleo seguirá siendo una de las principales variables a vigilar durante los próximos meses.

Europa mantiene el crecimiento mientras aumentan las presiones sobre el BCE

El índice Stoxx 600 volvió a situarse cerca de máximos históricos apoyado por unos datos macroeconómicos mejores de lo esperado. La economía de la eurozona sorprendió positivamente al crecer un 0,4% en el segundo trimestre, mientras que la inflación aumentó hasta el 2,9% en julio, manteniéndose por quinto mes consecutivo por encima del objetivo del Banco Central Europeo.

Este escenario vuelve a reforzar la posibilidad de que el BCE reanude las subidas de tipos en septiembre para contener las presiones inflacionistas derivadas del encarecimiento de la energía tras la guerra en Oriente Medio.

El yen pierde fuerza y el oro vuelve a cerrar un mes en positivo

En el mercado de divisas, el yen cedió parte de las ganancias registradas tras la intervención del Gobierno japonés, mientras el Banco de Japón mantuvo sin cambios su política monetaria y evitó confirmar oficialmente nuevas actuaciones en el mercado.

Por su parte, el oro consiguió cerrar julio con su primera subida mensual desde febrero, apoyado por la decisión de la Reserva Federal de mantener los tipos sin cambios, un dólar algo más débil y unos datos macroeconómicos que reducen la presión para nuevas subidas inmediatas de tipos. El metal precioso vuelve así a consolidarse por encima de los 4.000 dólares por onza, confirmando que sigue siendo uno de los principales activos refugio en un entorno marcado por la incertidumbre geopolítica y monetaria.

Conclusión

La semana deja un mensaje claramente positivo para los mercados. Los inversores han conseguido superar con éxito una reunión de la Reserva Federal, una intensa temporada de resultados y nuevos focos de tensión geopolítica sin que se produjera un deterioro significativo del sentimiento. A partir de ahora, el foco volverá a situarse sobre los fundamentales: la evolución de la inflación, los próximos datos macroeconómicos y la capacidad de las empresas para seguir justificando unas valoraciones que continúan siendo exigentes. Si algo ha demostrado esta semana es que, más allá de la volatilidad de corto plazo, la diferencia entre los ganadores y los perdedores volverá a estar marcada por la calidad de los resultados... y por la gestión del riesgo.