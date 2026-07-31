Situational Awareness: el primer gran colapso financiero de la inteligencia artificial

El desplome de Situational Awareness, el hedge fund fundado por el exingeniero de OpenAI Leopold Aschenbrenner, se ha convertido en uno de los mayores episodios de estrés financiero desde el inicio del boom de la inteligencia artificial. Tras perder alrededor de un 67% durante el mes de julio, el fondo se ha visto obligado a vender gran parte de su cartera de acciones a Citadel para cubrir las llamadas de margen de los bancos que financiaban sus inversiones. Más allá del caso concreto, el episodio deja una de las principales lecciones del año para los mercados: cuando una corrección coincide con un elevado nivel de deuda, las caídas dejan de responder únicamente a los fundamentales y pasan a alimentarse de ventas forzadas.

La deuda convirtió una corrección del mercado en un desplome del 67% en Situational Awareness

El caso de Situational Awareness es un buen ejemplo de cómo funciona el apalancamiento financiero. En lugar de invertir únicamente el capital aportado por sus clientes, el fondo recurrió a financiación adicional para aumentar el tamaño de sus posiciones, llegando a operar con un apalancamiento de entre cuatro y cinco veces su capital, según diversas informaciones publicadas en Estados Unidos.

Esta estrategia permitió al fondo obtener una rentabilidad extraordinaria mientras el mercado premiaba a las compañías ligadas a la inteligencia artificial. Situational Awareness llegó a gestionar cerca de 24.000 millones de dólares y acumuló una revalorización superior al 400% durante el primer semestre del año, convirtiéndose en uno de los hedge funds de mayor crecimiento de Wall Street.

Sin embargo, cuando el mercado comenzó a cuestionar las elevadas valoraciones del sector y compañías como SK Hynix, Sandisk, Bloom Energy o Nebius iniciaron una fuerte corrección, el efecto del apalancamiento se volvió en su contra. Las pérdidas obligaron a los bancos a exigir nuevas garantías mediante llamadas de margen. Ante la falta de liquidez, el fondo tuvo que vender activos de forma acelerada para devolver la deuda, amplificando todavía más las caídas.

Cuando un inversor está muy apalancado, las ventas dejan de responder al valor de las empresas y pasan a estar determinadas por la necesidad urgente de conseguir efectivo.

¿Qué es una llamada de margen y por qué puede hundir un fondo de inversión?

Las llamadas de margen (margin calls) son uno de los principales riesgos de invertir utilizando deuda. Cuando un inversor compra activos con dinero prestado, el banco exige que el valor de la cartera mantenga un determinado nivel para garantizar el préstamo. Si el precio de esos activos cae por debajo de ese umbral, la entidad financiera reclama al inversor que aporte más efectivo o nuevas garantías.

El problema surge cuando el inversor no dispone de esa liquidez. En ese caso, se ve obligado a vender parte de sus posiciones para reducir la deuda, independientemente de si considera que esas inversiones siguen teniendo potencial o no. Estas ventas forzadas suelen producirse en muy poco tiempo y pueden intensificar todavía más las caídas del mercado.

Cuando este proceso afecta a varios grandes inversores al mismo tiempo, puede generar un efecto dominó: las primeras ventas hacen caer aún más los precios, lo que provoca nuevas llamadas de margen y obliga a realizar más ventas. Por este motivo, las correcciones bursátiles suelen ser mucho más violentas cuando existe un elevado nivel de apalancamiento en el sistema financiero.

Citadel aprovechó las ventas forzadas para comprar una cartera valorada en 16.000 millones de dólares

La consecuencia más visible de esta crisis fue la venta de la mayor parte de la cartera bursátil del fondo a Citadel, el hedge fund fundado por Ken Griffin y uno de los mayores gestores alternativos del mundo, con alrededor de 71.000 millones de dólares bajo gestión.

Citadel adquirió prácticamente todas las posiciones públicas financiadas con deuda, en una operación valorada en torno a 16.000 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los mayores traspasos de carteras realizados de forma acelerada en Wall Street. Situational Awareness conservó únicamente una pequeña parte de sus posiciones no apalancadas y sus inversiones privadas, entre ellas su participación en Anthropic, después de cancelar a última hora una operación para vender aproximadamente 3.500 millones de dólares de esa participación a un consorcio liderado por Greenoaks y Sequoia Capital.

Más allá del impacto sobre un único fondo, este episodio refleja cómo los mercados financieros suelen amplificar tanto las subidas como las bajadas cuando el crédito entra en juego. La inteligencia artificial continúa siendo una tendencia estructural respaldada por miles de millones de dólares de inversión, pero el exceso de deuda utilizado por algunos inversores ha demostrado ser el verdadero detonante del primer gran accidente financiero del ciclo.

En nuestra opinión, la historia de Situational Awareness no es la de un fracaso de la inteligencia artificial, sino la de cómo el apalancamiento puede convertir una corrección fuerte del mercado en una crisis de liquidez. Esa es la principal lección que deja Wall Street tras uno de los episodios más llamativos del año.

La diversificación y una adecuada gestión del riesgo siguen siendo las mejores herramientas para proteger el patrimonio a largo plazo.