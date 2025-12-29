El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han confirmado tras su reunión en Florida que el proceso para un acuerdo de paz en Ucrania está “muy” o “tal vez muy cerca” de cerrarse, aunque ambos admiten que aún quedan por resolver varios asuntos “difíciles” o “espinosos”, sobre todo los relativos al territorio y a las garantías de seguridad. Pese al tono optimista, ninguno de los dos ha puesto fechas ni ha dado por seguro que el acuerdo vaya a firmarse. Aun así, el mercado, que siempre descuenta el rumor por adelantado, refleja hoy un retroceso del 1% en las acciones de Indra.

El acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia avanza

El borrador actual es un plan de unas 20 cláusulas que sustituye a una propuesta inicial de 28 puntos percibida como demasiado favorable a Moscú. Según Zelenski, en torno al 90% de ese esquema común ya está pactado entre Kiev y Washington, mientras que Trump eleva al 95% el grado de acuerdo en materia de garantías de seguridad.

Se habla de un alto el fuego “pleno e inmediato” como eje del acuerdo, ligado a un marco político más amplio. El texto revisado intenta corregir las críticas europeas y ucranianas al primer borrador, reforzando las garantías para Kiev y rebajando cesiones percibidas a Rusia.

El punto más conflictivo es el futuro del Donbás y, en general, de las zonas ocupadas por Rusia. Moscú reclama el control completo de esos territorios, mientras que Ucrania busca congelar la situación sobre las líneas actuales sin reconocer anexiones formales. Zelenski ha admitido que la cuestión territorial es “la más difícil” del paquete y ha reiterado que no quiere que el Kremlin perciba la paz como una recompensa por la agresión. Entre las ideas en discusión figuran zonas desmilitarizadas, fórmulas de “zona económica especial” en parte del Donbás y mecanismos internacionales de supervisión, pero sin acuerdo cerrado.

Además, ambos mandatarios han insistido en que el acuerdo incluiría garantías de seguridad sólidas para Ucrania, aunque sin concretar si supondrían pasos formales hacia la OTAN o fórmulas alternativas. Trump ha sugerido que los socios europeos “asumirán una parte significativa” del esfuerzo, tanto en seguridad como en reconstrucción.

Kiev, por su parte, reclama compromisos claros de defensa y un esquema financiero de reconstrucción a largo plazo, que cifra en cientos de miles de millones de euros. Varios gobiernos europeos han mostrado apoyo a Zelenski pero también reservas ante cualquier fórmula que legitime conquistas territoriales rusas o suponga un abultado gasto para la Eurozona.

Trump, en contacto con Rusia

Trump ha mantenido contactos telefónicos con Putin alrededor de estas conversaciones y asegura que Moscú está “interesado” en avanzar, por ejemplo en cuestiones técnicas como la gestión de la central nuclear de Zaporiyia. Rusia sigue mostrando escepticismo y rechazo a algunos elementos del plan revisado, especialmente a la presencia de observadores o fuerzas europeas sobre el terreno.

La propia Casa Blanca reconoce que el desenlace podría conocerse “en unas semanas”, pero sin descartar un fracaso. Zelenski subraya que la presión militar rusa y las divisiones internas en Occidente pueden complicar el cierre del acuerdo pese al avance diplomático de las últimas semanas.

Indra y el sector de defensa europeo retroceden

Las últimas noticias sobre este posible acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia han tenido un impacto directo en el sector de defensa europeo, donde hoy vemos a varios actores destacados cotizando a la baja. Este es el caso de Indra, cuyas acciones se posicionan hoy como las más bajistas de la jornada del Ibex 35. La compañía de defensa, que en este 2025 se ha convertido en una de las empresas con mejor comportamiento del selectivo nacional, se anota hoy una caída de más de un 1% en un movimiento que coincide con el registrado hace una semana, cuando Donald Trump afirmó por primera vez que la paz en Ucrania estaba "más cerca que nunca".

En ese momento, las acciones de Indra retrocedieron un 4%, lastradas por el temor a que una posible paz no materialice las inversiones prometidas en el sector y las expectativas de crecimiento no lleguen a materializarse. Tras este tropiezo bursátil, las acciones de Indra han vivido cierta volatilidad bursátil a medida que se conocían nuevos acuerdos alcanzados por la cotizada: por un lado, la alianza con Arquimea, por la que ambas compañías colaborarán para integrar y entregar más rápido soluciones avanzadas para los nuevos entornos de operaciones; por otro, el contrato de 7.240 millones de euros adjudicado por el Ministerio de Defensa nacional, por el que la compañía, de la mano de Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), se encargará de desarrollar y suministra una nueva generación de obuses para las Fuerzas Armadas.

El movimiento bajista registrado hoy por las acciones de Indra también se ve en otras compañías europeas que, al igual que la cotizada española, se han visto beneficiadas por el incremento de las tensiones geopolíticas y el giro estratégico de Europa hacia un mayor gasto en defensa han cambiado las reglas del juego. Rheinmetall, la compañía estrella del Dax 40 en este 2025, se anota hoy un descenso del 2,7%, mientras que la francesa Thales y la inglesa Bae Systems pierden más de un 1%. La mayor caída de la jornada, no obstante, la experimenta Leonardo, la principal empresa aeroespacial y de defensa italiana, retrocede más de un 4%.

A pesar del descenso de la jornada, las empresa de defensa europeas firman un año espectacular, con claros avances bursátiles. En el caso de Indra, su revalorización acumulada para el ejercicio de 2025 es de más de un 180%, mientras que Rheinmetall sube más de un 148%. Leonardo, por su parte, firma un avance de más del 80%, mientras que Thales se revaloriza un 63% y Bae Systems un 46%.

