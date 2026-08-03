El Ibex 35 sube con fuerza... pero se queda rezagado en Europa

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El Ibex 35 se queda atrás (+0,7%): Queda por detrás del resto de Europa debido a que casi la mitad de sus valores cotizan en negativo.
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Acerinox y ArcelorMittal lideran: Impulsan las subidas beneficiadas todavía por sus resultados trimestrales y el respaldo de los aranceles europeos al acero.
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Las renovables sufren: Acciona encabeza los descensos penalizada por unas cuentas flojas y el exceso de oferta de energía renovable en España.
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El Ibex 35 se queda atrás (+0,7%): Queda por detrás del resto de Europa debido a que casi la mitad de sus valores cotizan en negativo.
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Acerinox y ArcelorMittal lideran: Impulsan las subidas beneficiadas todavía por sus resultados trimestrales y el respaldo de los aranceles europeos al acero.
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Las renovables sufren: Acciona encabeza los descensos penalizada por unas cuentas flojas y el exceso de oferta de energía renovable en España.
El Ibex 35 ha empezado la semana con sólidas subidas de más de medio punto porcentual. Sin embargo, está por detrás de otros selectivos europeos como el CAC francés o el DAX alemán, que están subiendo más de un 1%. Dentro del Ibex 35 tenemos fuertes alzas, pero también alrededor de la mitad de la tabla en negativo.
Empresas del Ibex 35 que más suben
Las acciones de Acerinox y ArcelorMittal están liderando al Ibex 35 y se anotan fuertes subidas. Ambas compañías presentaron unas cifras que en general gustaron al mercado y los inversores están apostando por una vuelta a los valores industriales. Lo cierto es que el sector acerero puede agarrarse a los aranceles al acero impuestos por Europa desde principios de julio, aunque esto no será suficiente si los costes energéticos siguen elevados por culpa de la guerra en Oriente Medio. Otros valores cíclicos como Amadeus o Fluidra lo están haciendo bien.
Empresas del Ibex 35 que más bajan
El sector de renovables está sufriendo hoy, con Acciona anotándose un duro castigo que se acumula a los descensos del viernes después de presentar unas cifras que no convencieron al mercado. El exceso de oferta de energía renovable está pesando en las cuentas y en la mente del inversor, a lo que hay que sumar otros valores como Cellnex o Merlin. Alrededor de la mitad de empresas del Ibex 35 están en negativo en la jornada de hoy, lo que está penalizando al selectivo y dejando por detrás de otros índices europeos.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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