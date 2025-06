El Ibex 35 sube gracias al BCE

Jornada al alza en los principales selectivos mundiales, entre ellos el Ibex 35, en un día clave para los mercados financieros, que han asistido al octavo recorte de tipos en un año por parte del BCE, lo cual sigue levantando fuertes envidias al otro lado del Atlántico, principalmente en su presidente, Donald Trump. Valores con mayores subidas en el Ibex 35 El Ibex 35 consigue encabezar los avances de Europa gracias al comportamiento positivo de los bancos. Parece que el Banco Central Europeo, según ha comunicado esta tarde su presidenta, Christine Lagarde, está llegando al final del ciclo de recortes de tipos, que respondía a shocks acumulados, como el COVID-19, la guerra en Ucrania y la crisis energética, pero que con el actual nivel, está en buena posición para afrontar las condiciones que vienen por delante. Esta decisión favorece a las entidades financieras, que gracias a sus comentarios han destacado a lo largo del día, y gracias a la fuerte ponderación que tienen en el selectivo nacional, ha permitido que el Ibex cierre cerca de los 14.200 puntos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Sin embargo, liderando las mayores alzas de la jornada encontramos a Indra, que recupera parte del terreno perdido en los últimos días. Creemos que al igual que le sucederá al resto de la industria, las empresas de defensa podrían recibir fuertes contratos en los próximos meses, una vez que la esperanza de la paz en Ucrania se desvanece y los países de la OTAN aprueben un nuevo gasto en defensa. Valores con mayores caídas en el Ibex 35 Entre las mayores caídas en el Ibex 35 destacan las utilities, que sufren ante la subida de la rentabilidad de los bonos. A nivel particular Solaria, sufre una recogida de beneficios significativa tras haber subido más de un 35% en las últimas seis sesiones, mientras que IAG se ve lastrada por los malos resultados de una compañía del sector, la aerolínea húngara Wizzair. EEUU y China acercan posturas Los inversores en Wall Street esperan que las tensiones entre las dos economías más grandes del mundo se enfríen ayudando a una nueva subida en las acciones después de la conversación mantenida entre Donald Trump y Xi Jinping. El S&P 500 recuperó las caídas iniciales tras anunciar Trump que acababa de concluir una "muy buena conversación telefónica" con el presidente chino. A nivel macroeconómico el aumento inesperado en las solicitudes de subsidio por desempleo refuerza las especulaciones de que la Reserva Federal recortará los tipos de interés al menos dos veces este año, siendo el primer recorte en septiembre. Por otro lado, también se ha conocido los datos de la balanza comercial de la primera potencia mundial, que ha mostrado una caída en el déficit comercial de EEUU a su nivel más alto registrado debido a la mayor caída de la historia de las importaciones. Las importaciones de bienes y servicios disminuyeron un récord del 16,3% en abril, mientras que las exportaciones aumentaron un 3%. La plata sigue sumando En el resto de mercados el euro vuelve a acelerar sus subidas por encima de 1,14 dólares, mientras las materias primas cotizan con tímidas subidas. La única que sobresale sobre el resto es la plata, que vive una sesión con fuertes revalorizaciones, respaldada por la debilidad estructural del dólar, las crecientes tensiones geopolíticas, los desafíos fiscales en EE.UU. y su creciente demanda en sectores clave como la tecnología y las energías limpias.

