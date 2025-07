Las acciones de Caixabank no celebran sus buenos resultados

Las acciones de Caixabank cotizan en la zona media del Ibex 35 tras la presentación de sus resultados correspondientes al primer semestre de 2025. La entidad catalana ha vuelto a presentar unas buenas métricas, en las que destaca el incremento de su beneficio, que se ha disparado un 10,3% frente al mismo periodo del ejercicio anterior, hasta alcanzar los 2.951 millones de euros, y el aumento de los ingresos, que han crecido un 5,4%, hasta superar los 2.500 millones de euros. Fuente: Caixabank Desde la entidad han subrayado que las buenas cifras presentadas en la jornada de hoy son consecuencia de un crecimiento sólido de su actividad y fortaleza financiera, aunque han matizado que el gran incremento en los beneficios se debe, en gran medida, al nuevo método de contabilización del impuesto del sector bancario, que ahora se contabiliza de forma mensual, en lugar de registrarse en su totalidad en el primer trimestre. De hecho, desde la entidad subrayan que si este impuesto se hubiera registrado de forma homogénea durante 2024, el incremento del beneficio hubiera sido más reducido, situándose tan solo en un 1%. Aun así, desde Desde la entidad, aunque han matizado que el gran incremento en los beneficios se debe, en gran medida, al nuevo método de contabilización del impuesto del sector bancario, que ahora se contabiliza de forma mensual, en lugar de registrarse en su totalidad en el primer trimestre. De hecho, desde la entidad subrayan que si este impuesto se hubiera registrado de forma homogénea durante 2024,Aun así, desde Caixabank han reafirmado su compromiso con el plan estratégico de 2025-2027. Tras la publicación de los resultados, las acciones de Caixabank han abierto la sesión a la baja, con un un descenso inicial de más de un 1%. Sin embargo, en estos momentos cotizan en positivo, con una subida aproximada del 0,20%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Métricas clave de los resultados de Caixabank del primer semestre El margen de intereses de Caixbank ha bajado un 5,2% (1% inferior a lo previsto) hasta los 5.282 millones de euros, pero se espera que ya haya tocado fondo y comience a estabilizarse.

Las provisiones también descendieron más de lo esperado.

Los ingresos por servicios crecieron un 5,4%, alcanzando los 2.581 millones: Gestión patrimonial: +14,3% (973 millones) Comisiones bancarias: +1,5% (1.034 millones) Seguros de protección: −0,7% (575 millones)

Los dividendos disminuyeron un 40,6% (58 millones), debido a la venta de su participación en Telefónica.

Los aportes de empresas asociadas mediante el método de participación, por su parte, han aumentado hasta los 147 millones (+21,4%). En palabras del CEO de Caixabank, Gonzalo Gortázar, Caixabank ha expandido significativamente su negocio con clientes particulares y corporativos, al tiempo que ha reforzado su posición de capital y reducido sus activos dudosos. También se ha impulsado la transformación digital con nuevas tecnologías e iniciativas innovadoras. Otros indicadores destacados: Margen bruto: +4,4% (8.040 millones).

Gastos operativos: +5% (3.179 millones).

Margen de explotación: +4% (4.862 millones).

Rentabilidad (ROE): 15,7%, superior al 14,4% del año anterior. Crecimiento en volumen de negocio: Recursos de clientes: +7,5% (717.652 millones).

Crédito sano: +4,8% (368.569 millones).

Volumen total: +6,6% interanual (1,09 billones).

Activos gestionados: +9,3% (188.554 millones).

Producción de nuevo crédito: +26,8% (43.435 millones), destacando: Empresas: +25,5% (26.970 millones). Hipotecas: +46,2% (9.722 millones), el 93% a tipo fijo.

Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de Caixabank Desde XTB, ponemos el foco en el el Ratio de capital CET 1 fully loaded situado en 12,47%, muy estable con respecto al trimestre anterior (12,46%) y superando la meta del 12,25% establecida en el plan estratégico. Además, la tasa de morosidad de Caixabank es muy competitiva, desplomándose hasta un mínimo histórico del 2,3%. Otro punto a destacar de Caixabank es su revisión al alza de las estimaciones para el cierre del año. La entidad espera que los ingresos por servicios —como comisiones y el negocio asegurador— aumenten entre un 5% y un 8%, y que la rentabilidad supere el 16%. También prevé una mejora en el coste de riesgo, que se reduciría hasta los 25 puntos básicos. A pesar de los fluctuantes movimientos registrados en la jornada de hoy, en el acumulado del año las acciones de Caixabank cotizan en positivo, con una sólida subida del 53% que sitúa el precio de sus títulos en torno a los 7,95 euros. ¿Cómo comprar acciones de Caixabank? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Caixabank (CABK.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

