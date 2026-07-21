- El Ibex 35 sube un 0,5% impulsado por el inminente inicio de la temporada de resultados
- Repunta el sector bancario a 2 días de la próxima reunión del BCE
- CaixaBank destaca con un alza del 2,5%
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- Repunta el sector bancario a 2 días de la próxima reunión del BCE
- CaixaBank destaca con un alza del 2,5%
El Ibex 35 recupera medio punto después de que la atención del mercado esté virando suavemente del estrecho de Ormuz a la temporada de resultados empresariales. En el caso del selectivo español, 31 de sus 35 componentes presentan sus cuentas del segundo trimestre en los próximos 10 días, por lo que se espera un aumento de la volatilidad en este último tercio del mes de julio.
La mayoría de los índices europeos muestra un comportamiento positivo, ganando unas décimas tras unas jornadas en las que predominó el rojo a ambos lados del Atlántico. La bolsa china es, por el momento, la mayor beneficiada del día, con un incremento del 2,4% en el China A50 mientras se sigue calibrando el alcance que logrará Moonshot junto con la capacidad de China para desarrollar modelos avanzados de IA con menores costes. Por su parte, el oro y el Bitcoin presentan incrementos idénticos durante la sesión, aumentando en ambos casos un 1,4% su precio.
Empresas del Ibex 35 que más suben
El sector bancario lidera el Ibex 35 en una semana clave para Europa, con la próxima reunión del BCE prevista para este mismo jueves, en la que no deberíamos tener cambios en los tipos de interés pero en la que Christine Lagarde podría ofrecer nuevas pistas sobre el camino que espera tomar la institución en los últimos 4 meses del año. La inflación vuelve a preocupar por el lado de las materias primas energéticas, que acumulan un constante incremento en las últimas jornadas. Caixabank, que podría aumentar su tamaño en España comprando Cetelem, repunta un 2,5% intradía y se sitúa a la cabeza del Ibex 35.
Empresas del Ibex 35 que más bajan
Las mayores bajadas dentro del Ibex 35 se vislumbran en Logista y Cellnex, sin grandes noticias sobre las mismas. En total, 15 compañías del selectivo se mantienen en terreno negativo en estos momentos.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta . Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
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