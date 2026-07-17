- Moonshot AI sacude al mercado: el lanzamiento de Kimi K3, un modelo que rivaliza con OpenAI y Anthropic, reaviva el temor a un nuevo "DeepSeek moment" y provoca una fuerte toma de beneficios en las compañías vinculadas a la inteligencia artificial.
- El foco vuelve a estar en las valoraciones: los inversores empiezan a cuestionar si las enormes inversiones en IA podrán traducirse en la rentabilidad esperada, en un contexto de mayor competencia desde China y expectativas muy exigentes para el sector.
- Moonshot AI sacude al mercado: el lanzamiento de Kimi K3, un modelo que rivaliza con OpenAI y Anthropic, reaviva el temor a un nuevo "DeepSeek moment" y provoca una fuerte toma de beneficios en las compañías vinculadas a la inteligencia artificial.
- El foco vuelve a estar en las valoraciones: los inversores empiezan a cuestionar si las enormes inversiones en IA podrán traducirse en la rentabilidad esperada, en un contexto de mayor competencia desde China y expectativas muy exigentes para el sector.
El lanzamiento de un modelo chino que rivaliza con OpenAI y Anthropic reaviva las dudas sobre las valoraciones y el enorme gasto en IA. Las principales compañías tecnológicas y de semiconductores registran fuertes caídas este viernes después de que la startup china Moonshot AI presentara Kimi K3, un nuevo modelo de inteligencia artificial que, según las primeras evaluaciones, ofrece un rendimiento comparable al de los sistemas más avanzados de OpenAI y Anthropic. Además, el precio promedio de K3 es aproximadamente la mitad del de Claude Opus y GPT-5.5.
Moonshot revive las dudas del terremoto DeepSeek
El anuncio de Moonshot ha sido interpretado por el mercado como un nuevo "momento DeepSeek ", al demostrar que China continúa reduciendo la distancia tecnológica con Estados Unidos y que es posible desarrollar modelos competitivos con unos costes significativamente inferiores. Como consecuencia, los inversores vuelven a cuestionar si las enormes inversiones que están realizando los gigantes tecnológicos en centros de datos, chips e infraestructura de IA terminarán generando la rentabilidad esperada.
La reacción ha sido especialmente intensa en el sector de los semiconductores. Los futuros del Nasdaq 100 llegaron a caer cerca de un 2%, mientras que el índice asiático de fabricantes de chips perdió más de un 6%. Entre los mayores descensos destacan TSMC, SoftBank, Kioxia y varias compañías relacionadas con la infraestructura de inteligencia artificial.
El mercado empieza a exigir rentabilidad y no solo crecimiento
La corrección llega apenas unos días después de unos sólidos resultados de TSMC, lo que refuerza la idea de que el movimiento responde más a una toma de beneficios y a unas valoraciones muy exigentes que a un deterioro inmediato de los fundamentales.
En las últimas semanas el mercado ya había comenzado a mostrar cierta preocupación por el elevado ritmo de inversión de los grandes hyperscalers. Si modelos cada vez más eficientes permiten desarrollar inteligencia artificial con menores costes de entrenamiento e inferencia, algunos inversores temen que las necesidades futuras de chips de última generación puedan moderarse.
No obstante, muchos analistas consideran que todavía es pronto para extraer esa conclusión. El lanzamiento de Moonshot confirma que la competencia en inteligencia artificial continúa acelerándose, pero no implica necesariamente una reducción del ciclo de inversión, sino una redistribución del liderazgo tecnológico y una mayor presión competitiva entre desarrolladores.
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