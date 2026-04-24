El Ibex 35 sufre al final de la semana

El Ibex 35 termina la última sesión de la semana con fuertes caídas. El selectivo español ha terminado una semana con fuertes caídas y muy marcada por el entorno geopolítico y los resultados. A pesar de ello, el resto de índices europeos no han tenido tan mal desempeño, mientras que en Estados Unidos Wall Street cotiza al alza.

Indra penaliza al Ibex 35

Dentro del selectivo español apenas hemos visto valores al alza. De hecho, las caídas han sido serias. Indra se ha dejado más de un 7% debido a un correo del Pentágono del que ha informado Reuters y en el que se plantea la posibilidad de expulsar a España de la OTAN como consecuencia de no ayudar a Estados Unidos en el conflicto de Oriente Medio. Aunque se trata de un escenario muy remoto, los mercados castigan a Indra porque es la empresa a través de la cual se están canalizando la mayor parte de las inversiones en defensa del estado español. Más allá, Rovi, Solaria o Arcelor también han sufrido fuertes caídas.

Por su parte, la banca española ha terminado en negativo y cierra una semana de serias caídas. Bankinter presentó ayer sus cifras trimestrales, que no gustaron, a lo que se le suma la incertidumbre geopolítica y que suele impactar en la demanda de crédito. La semana que viene tendremos la agenda marcada de cifras del Ibex, por lo que es probable que veamos una gran volatilidad.

Europa sufre, Wall Street disfruta

En Europa el CAC francés o el FTSE inglés también han tenido caídas serias, pero lejos de las del selectivo español. La temporada de resultados está siendo intensa y como siempre generando volatilidad. En Wall Street vemos repuntes. Sin duda, la más destacada es Intel, que sube más de un 20% después de presentar unas cifras trimestrales que han superado ampliamente las expectativas del consenso de analistas, además de proyectar también unas previsiones muy optimistas. De hecho, estas subidas se han propagado a otros valores del sector, como AMD, que repunta más de un 10%. En Wall Street todavía no han reportado cifras las hiperescaladoras, pero de momento Meta y Microsoft han anunciado una ola de despidos. La IA está ayudando a aumentar la productividad, pero la realidad es que estas compañías están reajustando su estructura para concentrar mejor sus inversiones en el desarrollo de la inteligencia artificial.

Otros activos

El oro ha tenido una buena jornada a pesar de las caídas de Europa, con un ligero repunte del 0,3%. La plata ha tenido un movimiento similar, mientras que el crudo ha vuelto a subir también. El petróleo se están consolidando por encima de los 100$, lo que puede tener un gran daño en la economía si se mantiene en esos niveles. Aunque en el primer trimestre algunas compañías todavía no están reportando un gran daño, en el segundo trimestre la historia puede cambiar si esto se prolonga. El dólar ha perdido algo de terreno, pero nada preocupante dado el contexto actual.