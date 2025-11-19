El Ibex 35 termina con subidas

El Ibex 35 consigue cerrar la jornada con fuerza y se ha anotado subidas superiores al medio punto porcentual, apuntando de nuevo a los 16.000 puntos. El optimismo ha sido generalizado a la espera del gran evento del trimestre: los resultados de Nvidia.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del Ibex 35 han destacado las acereras, con Arcelor subiendo más de un 3% y Acerinox cerca del 2,5% después de que el dato de producción de acero en Alemania en el mes de octubre haya reflejado un incremento del 5%. Esto da alas a un sector que sigue enfrentando problemas en Europa a la espera que se implementen los nuevos aranceles anunciados para frenar las importaciones chinas. IAG o Inditex también han rebotado más de un 3% después de los descensos de ayer, dado su carácter cíclico y la negatividad que se vio en la sesión de ayer.

En la parte baja hemos visto a Endesa, que se ha dejado más de un 3% debido a un recorte de precio objetivo por parte de una casa de análisis. Por otro lado, Indra también ha caído alrededor de un 3%, en este caso después de anunciar una alianza con NATS para desarrollar sistemas de torres digitales de control aéreo. En cualquier caso, el sector defensa europeo en general ha caído con fuerza.

Otros movimientos

En Europa las subidas han sido generalizadas, con el AEX holandés liderando. ASML ha subido más de un 2% y parece que el sector de la IA está esperando con optimismo las cuentas de Nvidia. Se espera que el beneficio por acción de Nvidia, que sube un 3%, crezca más de un 50%, pero la sorpresa en esta métrica se ha ido reduciendo de manera importante en los últimos trimestres, por lo que hoy podríamos ver fuertes movimientos incluso batiendo expectativas. A pesar de una apertura muy positiva en Estados Unidos los índices se han desinflado. A nivel macro se ha conocido un dato de balanza comercial del mes de agosto bastante menor de lo esperado, lo que indica que los aranceles están dañando a las importaciones tal y como Trump planeaba.

El petróleo se deja un 2%, mientras que el bitcoin cae más de un 3% y pierde los 90.000 dólares. El oro está bastante plano ante los movimientos de la renta variable y un dólar que tampoco se mueve demasiado.



