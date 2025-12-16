El Ibex 35 se toma una pausa y empieza la sesión de hoy con leves descensos. En cualquier caso, las bajadas son mucho más reducidas de lo que vemos en otros índices europeos y no es descartable que entre en terreno positivo a medida que vaya progresando la sesión. Hoy tendremos el informe de NFP de Estados Unidos del mes de noviembre, lo que puede generar movimientos en los mercados.

Empresas que más suben del Ibex 35

La banca española lidera de nuevo al Ibex 35 con alzas que se acercan al 1%. El sector se está animando con el BCE buscando cierta desregulación. Esto sería un paso importante para que la banca tuviera un mayor recorrido, lo que se suma la corrección que había tenido el sector en el mes de noviembre. El año de la banca está siendo histórico, con los precios de las acciones doblándose a pesar de que el panorama para el 2026 será diferente al que han vivido en los últimos 3 años.

Fuente: Plataforma de XTB

Empresas que más bajan del Ibex 35

Indra está protagonizando la mayor caída del Ibex 35, debido al descenso de las empresas del sector defensa europeo. El motivo es que Trump ha vuelto a decir que el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania está más cerca que nunca, lo que desinfla bastante las expectativas del sector para los próximos años y la prima con la que cotiza actualmente por la situación de tensión. Telefónica también se desploma, pero en este caso se debe al descuento del dividendo que pagará el jueves y que prácticamente corresponde con la caída. También hay que destacar a Repsol, que cae debido a que el petróleo brent ha bajado de los 60$ por el aumento de expectativas de que en 2026 se reabra definitivamente el estrecho de Ormuz.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

