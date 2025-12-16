- El Ibex 35 se toma un descanso
- La banca vuelve a las alzas
- Indra y Telefónica se desploman
El Ibex 35 se toma una pausa y empieza la sesión de hoy con leves descensos. En cualquier caso, las bajadas son mucho más reducidas de lo que vemos en otros índices europeos y no es descartable que entre en terreno positivo a medida que vaya progresando la sesión. Hoy tendremos el informe de NFP de Estados Unidos del mes de noviembre, lo que puede generar movimientos en los mercados.
Empresas que más suben del Ibex 35
La banca española lidera de nuevo al Ibex 35 con alzas que se acercan al 1%. El sector se está animando con el BCE buscando cierta desregulación. Esto sería un paso importante para que la banca tuviera un mayor recorrido, lo que se suma la corrección que había tenido el sector en el mes de noviembre. El año de la banca está siendo histórico, con los precios de las acciones doblándose a pesar de que el panorama para el 2026 será diferente al que han vivido en los últimos 3 años.
Empresas que más bajan del Ibex 35
Indra está protagonizando la mayor caída del Ibex 35, debido al descenso de las empresas del sector defensa europeo. El motivo es que Trump ha vuelto a decir que el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania está más cerca que nunca, lo que desinfla bastante las expectativas del sector para los próximos años y la prima con la que cotiza actualmente por la situación de tensión. Telefónica también se desploma, pero en este caso se debe al descuento del dividendo que pagará el jueves y que prácticamente corresponde con la caída. También hay que destacar a Repsol, que cae debido a que el petróleo brent ha bajado de los 60$ por el aumento de expectativas de que en 2026 se reabra definitivamente el estrecho de Ormuz.
¿Cómo invertir en el Ibex 35?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
