Las acciones de Puig suben en la jornada de hoy y parece que el ánimo inversor alrededor del valor y en general del sector ha cambiado. En cualquier caso, la compañía sigue muy lejos de los precios a los que salió a cotizar en bolsa. ¿Qué está haciendo la directiva de Puig?
Las acciones de Puig recuperan terreno
Hace unas semanas conocimos la compra de la sección de belleza de Kering por parte de L'Oréal por unos 4.000 millones de euros en un movimiento de la empresa de lujo para reducir deuda y centrarse en su negocio core, que es la moda de lujo. Pues bien, parece que Puig estaba detrás de esta división y según algunos medios se lanzó incluso una propuesta con acciones de por medio. Sin embargo, finalmente la líder del sector consiguió salir vencedora.
Más allá de este hecho concreto, lo que podemos ver es que Puig está también dispuesta a crecer de manera inorgánica (a través de adquisiciones), tal y como la directiva ya ha comentado. De hecho, este era un movimiento agresivo y no podemos descartar que Puig se haga con otras marcas más pequeñas. Más aún, tampoco podemos descartar que una gran compañía del lujo se pueda hacer con acciones de Puig para dar un espaldarazo a su negocio de belleza.
Entre tanto, el sentimiento del mercado ha mejorado algo acerca del sector.
Las acciones de Puig suben un 2,73% en la jornada de hoy. En el acumulado del año, no obstante, caen un 20% en este 2025.
¿Cómo comprar acciones de Puig?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Puig para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
