El Ibex 35 termina la sesión con alzas

El Ibex 35 termina la jornada con subidas de más del 0,3% a pesar de haber empezado con dudas. Las alzas en el resto de Europa y el despunte en Wall Street han terminado ayudando a un selectivo español que se quedaba sin catalizadores en una semana marcada por los datos de empleo de Estados Unidos.

Movimientos en el Ibex 35

En la parte alta del Ibex 35 ha destacado ArcelorMittal, con un repunte de alrededor del 3%. La compañía empieza a recuperar el ritmo gracias a un escenario geopolítico más despejado y las expectativas de los inversores de que los aranceles europeos al acero beneficien a la industria. Acciona o Fluidra también se han ubicado en la parte alta del selectivo. Por su parte, la banca española ha tenido una sólida sesión, lo que ha ayudado que el Ibex 35 termine en verde.

Dentro del selectivo también hemos tenido graves caídas, como la de Solaria, que se ha dejado más de un 6% en la sesión. Ayer se conocía que en Estados Unidos el Tribunal Supremo había allanado el camino para que las renovables internacionales pudieran reclamar al estado español las primas prometidas y finalmente no pagadas. Sin embargo, pensamos que esto no debería de tener efecto en Solaria, que no opera en territorio americano y no tiene ese tipo de relación con el estado español. Además, el descenso se ha empezado a producir a partir de las 15:00 hora española, por lo que no descartamos que los cortos hayan realizado un nuevo ataque contra la compañía. Otros valores como Enagás también han descendido, pero se debe al descuento del dividendo.

Contexto Internacional y Macroeconomía

En Europa el AEX neerlandés o el DAX alemán han protagonizado subidas de alrededor del 1,5%, con un despunte del 7% de ASML animada por las tecnológicas americanas. A nivel macro europeo la inflación de Alemania se ha quedado ligeramente por debajo de lo esperado y marca un dato apenas 4 décimas por encima del objetivo del BCE, lo que sumado a otro positivo dato en Francia disminuyen las expectativas de subidas de tipo en la Eurozona. Por su lado, en Wall Street volvemos a ver fuertes alzas del sector ligado a la IA, sumado también a un dato de vacantes de empleo mejor de lo esperado y superando también al mes anterior.

Evolución de Materias Primas y Criptoactivos

En las materias primas la plata recupera brío y sube un 2%, mientras que el bitcoin se ha desplomado otro 3%. Las salidas netas de los ETFs de bitcoin se incrementan y en las últimas 8 sesiones se han producido salidas de más de 2.000 millones de dólares. Si disminuyen las expectativas de subidas de tipos en Estados Unidos podríamos ver cierto rebote, pero el sentimiento es bastante negativo en este activo.