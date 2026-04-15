Despidos por “IA”: ¿es una ficción?

Los titulares sobre despidos sucesivos, ya ejecutados o planificados, principalmente en EE. UU. y en sectores vinculados a la tecnología, se han convertido en una especie de folklore, omnipresente en la mayoría de los medios enfocados en economía o negocios.

El sentimiento público hacia el mercado laboral, especialmente entre los jóvenes y recién graduados, se está volviendo cada vez más pesimista. Esta visión solo está parcialmente confirmada por los datos subyacentes de 2025. Observando industrias individuales, el empleo en muchos sectores, particularmente aquellos clave para trabajadores de “cuello blanco” y jóvenes, ha disminuido claramente. Sin embargo, la imagen general sigue mostrando un aumento neto significativo.

Lo que requiere especial atención es que el crecimiento del empleo está fuertemente concentrado en salud y educación. Sin embargo, la pregunta que debería plantearse con más fuerza en el contexto del mercado laboral no es si realmente se está deteriorando, sino en qué medida las tendencias actuales están siendo impulsadas por la IA.

Al agregar las comunicaciones oficiales de empresas estadounidenses sobre despidos, el panorama parece muy débil y pesimista para quienes consideran cambiar de trabajo o encontrar empleo, especialmente en el sector tecnológico. Y quizás lo sea, pero los datos muestran algo diferente.

Los estados financieros o conferencias de resultados rara vez, o nunca, se centran en el número de empleados. Sin embargo, las empresas estadounidenses tienen la obligación regulatoria de reportar el número de empleados en sus informes 10-K, y estos muestran una imagen drásticamente distinta a las declaraciones públicas.

Solo una pequeña parte de los líderes de mercado que presumen de reducciones de personal reportaron realmente una caída en su número de empleados. Aparte de Intel, la mayoría de las caídas son simbólicas; los aumentos predominan. Es importante destacar que, al comparar estos datos con las tendencias en los estados financieros, especialmente los costos laborales, se observa un aumento a corto plazo que finalmente sí cae. Esto indica reducción de costos sin cambios en el número de empleados, lo cual es característico del offshoring.

¿Por qué esto es peligroso para las valoraciones?

Una gran parte de las ganancias en el mercado bursátil observadas en los últimos trimestres se ha basado en la suposición de que la IA hará a las empresas más eficientes. Una medida de esta eficiencia es, entre otras cosas, la cantidad de personal necesario. La eficiencia ha aumentado en muchos casos, pero el problema es que no lo ha hecho por la IA, sino por una combinación de offshoring, outsourcing y cambios en las prácticas de contratación.

Oracle es un ejemplo aquí. Una historia destacada fue que Oracle despidió hasta 30.000 personas; lo que recibió menos atención mediática es que la empresa volvió a contratar rápidamente a 8.000 de esos empleados, pero a través de un intermediario y a un menor costo.

Deberíamos preguntarnos cuándo y en qué medida las valoraciones tendrían que ajustarse si se considera que los cambios en el empleo de las empresas no son el resultado de la implementación de IA. Estas compañías claramente siguen necesitando empleados; lo que está cambiando son sus prácticas y políticas corporativas. Esto es más un desvío que una revolución.