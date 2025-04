El Ibex 35 vuela un 8% en la apertura

El Ibex 35 vuela en la apertura de la sesión y se anota una subida de más del 8%. El resto de índices europeos se anotan subidas similares y el optimismo se dispara después de que ayer por la tarde Trump decidiera posponer los aranceles durante 90 días para aquellos países que no tomaran represalias. ¿Punto de inflexión? Empresas que más suben del Ibex 35 Todas las empresas del Ibex 35 están despegando en el inicio de sesión, pero las compañías cíclicas son las que más suben. La primera posición la ocupa las acciones de ArcelorMittal, debido a su exposición al ciclo económico y sobre todo industrial, que se temía que se deteriorara mucho con los aranceles de Trump, también por los aranceles específicos al acero. Las acciones de Grifols también despegan después de que ayer se anotaran una jornada negra por los miedos a los aranceles a los productos farmacéuticos. Por otro lado, la banca está anotándose subidas superiores al 10% y las acciones de Banco Sabadell están consiguiendo un repunte de más del 13%. Recordemos que estaba siendo una de las entidades más castigada en los últimos días, exponiendo la volatilidad que le caracteriza, por lo que es lógico que sea la que más repunte. Las acciones de BBVA y Banco Santander también están escalando con fuerza y es que esa exposición a países latinoamericanos le estaba castigando en las últimas sesiones. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: Plataforma de XTB Empresas que más bajan del Ibex 35 Las compañías de servicios básicos o utilities son las que menor subida se anotan, a pesar de que también son escaladas relevantes. Esto se debe a su menor exposición al ciclo y a que habían sufrido mucho menos que el resto de valores, dado que se habían usado ocmo acciones refugio entre las grandes caídas de los últimos días. Fuente: Plataforma de XTB Opinión del Departamento de Análisis de XTB España sobre la suspensión de los aranceles de Trump La suspensión de los aranceles supone una gran noticia para los mercados. No solo por la paralización en sí, sino porque demuestra que Trump está dispuesto a sentarse a negociar. Pensamos que este puede ser un punto de inflexión importante para cambiar el rumbo de los principales índices y que muestra que la administración Trump es consciente del daño real de los aranceles en la economía mundial y americana. Ahora bien, esto no implica que tengamos que ver necesariamente una recuperación en V de las bolsas, tal y como vimos en la pandemia. De hecho, creemos que todavía podemos ver correcciones ante las tensiones comerciales que seguiremos viendo los próximos días. Si bien las negociaciones con países como Japón o Corea del sur pueden ser sencillas, incluso con una Unión Europea abierta a negociar, el dialogo con China seguirá siendo muy complicado y también tiene consecuencias a nivel mundial. Probablemente el despunte del rendimiento de los bonos del tesoro americano ha presionado a Trump a tomar esta decisión, teniendo en cuenta las refinanciaciones a las que se enfrenta en este 2025. ¿Cómo invertir en el Ibex 35? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.