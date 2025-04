Las utilities: las grandes ganadoras de los aranceles

Las bolsas continúan su espiral bajista sin precedentes en las últimas sesiones. Europa se encamina a su peor semana desde 2022, el S&P 500 sufrió ayer su mayor caída desde el estallido de la pandemia y el petróleo cotiza en mínimos de los 3 últimos años. En general, las tecnológicas han sufrido un fuerte castigo debido a sus altas valoraciones y dependencia a regiones como Asia, que ha sido el epicentro de los aranceles. Los bancos, debido a la caída en el crecimiento económico, al igual que las empresas de turismo o textil, sufren ante la expectativa de un menor consumo. Sin embargo, hay un sector que sobresale como el gran ganador de este entorno: las utilites. ¿Qué hay detrás? ¿Por qué suben las utilities? Empresas como Enagás, Redeia, Endesa o Iberdrola, todas ellas incluidas en el sector de las utilities, superan subidas desde el pasado lunes del 3%. Entre los principales motivos, destacan los siguientes: Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Carácter defensivo: Al contrario de lo que ocurre con los viajes, el ocio, o los restaurantes, el consumo de gas o electricidad no se ve tan afectado en situaciones de incertidumbre económica.

Al contrario de lo que ocurre con los viajes, el ocio, o los restaurantes, el consumo de gas o electricidad no se ve tan afectado en situaciones de incertidumbre económica. Altos dividendos: Los ingresos de estas compañías se caracterizan por ser estables y recurrentes. Además las reducidas alternativas de inversión de las que disponen, les permite premiar al accionista con una mayor distribución de sus beneficios que en otros sectores. La reciente caída en los productos de ahorro como la renta fija o los depósitos, les ayuda a ganar un mayor atractivo.

Los ingresos de estas compañías se caracterizan por ser estables y recurrentes. Además las reducidas alternativas de inversión de las que disponen, les permite premiar al accionista con una mayor distribución de sus beneficios que en otros sectores. La reciente caída en los productos de ahorro como la renta fija o los depósitos, les ayuda a ganar un mayor atractivo. Poca exposición al comercio internacional: Aunque alguna de las utilities españolas tengan ligeramente diversificado su negocio, su negocio se basa en la producción y consumo en el propio país en el que ofrecen sus servicios, restando dependencia al comercio internacional, que parece fragmentarse en los últimos días.

Aunque alguna de las utilities españolas tengan ligeramente diversificado su negocio, su negocio se basa en la producción y consumo en el propio país en el que ofrecen sus servicios, restando dependencia al comercio internacional, que parece fragmentarse en los últimos días. Altos niveles de endeudamiento: La caída en la rentabilidad de los bonos debido a los esperados recortes de tipos y el mayor apetito de los inversores por activos refugio, beneficia a las empresas con mayores niveles de deuda como es su caso.

La caída en la rentabilidad de los bonos debido a los esperados recortes de tipos y el mayor apetito de los inversores por activos refugio, beneficia a las empresas con mayores niveles de deuda como es su caso. Centros de datos: Aunque el boom de la inteligencia artificial en general parece haberse estabilizado, consideramos que es un tendencia de largo plazo, que necesitará de la infraestructura necesaria para su desarrollo, y Europa necesitará invertir cada vez más en ella para no quedarse descolgada.

Aunque el boom de la inteligencia artificial en general parece haberse estabilizado, consideramos que es un tendencia de largo plazo, que necesitará de la infraestructura necesaria para su desarrollo, y Europa necesitará invertir cada vez más en ella para no quedarse descolgada. Apreciación del euro: La subida en el euro como reserva global gana poco a poco algunos adeptos mientras el dólar se desploma. En los últimos meses, las importaciones de gas licuado procedente de EEUU estaban subiendo de manera consistente, por lo que los últimos movimientos en las divisas favorecerá un precio de importación más competitivo. ¿Cómo invertir en el sector de las utilities? Dentro de la oferta disponible en XTB, pueden comprar acciones de estas empresas del sector de la utilities como Redeia, Enagás, Endesa o Iberdrola, sin tener comisión de compra ni de venta en los primeros 100.000 euros de negociación mensual. Si nos decantamos por fondos cotizados que nos permitan replicar el comportamiento del sector, podemos encontrar el ETF STOXX Europe 600 Utilities (SX6PEX.DE). Entre sus principales posiciones destacan Iberdrola (19%), National Grid (14%), Enel (13%), o Engie (8%).



