El Ibex, a las puertas de los 13.500 puntos

Los mercados prolongan su recuperación, impulsados por el optimismo de que los aranceles previstos para el 2 de abril sean menos severos de lo anticipado. IAG lidera las subidas del día en el Ibex El Ibex 35 refleja esta coyuntura y finaliza la jornada en torno a los 13.500 puntos, su nivel más alto desde 2008, tras revertir las pérdidas de la sesión anterior. Los bancos lideran nuevamente las ganancias del índice, beneficiándose de la expectativa de un menor impacto económico derivado de las tensiones comerciales. Los sectores más ligados al ciclo económico también recuperan parte del terreno perdido en días recientes. Entre los valores más destacados del día en el Ibex 35 se encuentra la aerolínea IAG, favorecida por una mejora en su recomendación por parte de una firma de análisis, en un contexto de estabilización del precio del petróleo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el lado opuesto, la farmacéutica Rovi figura entre las más castigadas tras la celebración de su Día del Inversor. Aunque se prevé un crecimiento moderado en su línea de medicamentos especializados, su negocio de fabricación para terceros podría representar una vía de expansión que le otorga una ventaja competitiva frente a sus rivales. Los aranceles continúan siendo el principal motor del mercado Aunque Trump ha reiterado su intención de aplicar fuertes aranceles a los socios comerciales de EEUU, también dejó entrever que algunos países podrían recibir cierto alivio. Además, ayer introdujo una nueva estrategia de presión económica al amenazar con “aranceles secundarios” a las naciones que adquieran petróleo o gas de Venezuela, entre las que se encuentra España. Parece que en los próximos días, los mercados se moverán según las noticias que el actual inquilino de la Casa Blanca hasta que podamos tener una mayor certeza la próxima semana. En Wall Street, los principales índices registran avances moderados, sin verse afectados por una lectura débil del índice de confianza del consumidor. El S&P 500 encadena así su mejor racha de tres días desde enero. Además, EE.UU. informó que Rusia y Ucrania han acordado una tregua en el Mar Negro, comprometiéndose a no atacar las infraestructuras energéticas. En el ámbito corporativo, Tesla destaca entre los valores más castigados tras reportar una caída en las ventas en Europa por décima vez en los últimos 12 meses, con un descenso del 40% en las entregas respecto a febrero del año pasado. China sufre una caída importante Las empresas tecnológicas chinas sufren una fuerte corrección tras alcanzar máximos de tres años, perdiendo terreno en apenas cinco sesiones. La ausencia de sorpresas positivas en sus resultados y la venta masiva de acciones de Xiaomi y Alibaba han lastrado al sector, especialmente después de que el presidente de Alibaba advirtiera sobre una posible burbuja en el mercado de centros de datos.



En los mercados de materias primas, la plata sube más de un 2% en la jornada, mientras que el oro avanza un 0,5%. A pesar de un leve repunte en los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años y un estancamiento en los de 2 años, tras las declaraciones de un miembro clave de la Reserva Federal sobre futuros recortes en los tipos de interés. La subida de la plata sugiere que la demanda de activos refugio sigue siendo elevada, impulsada por factores como una política monetaria más flexible por parte de la Fed, señales moderadas del Banco Popular de China y el BCE, y un ligero repunte en la actividad manufacturera china, que ha alcanzado su nivel más alto en tres meses. Por su parte, en el mercado de criptomonedas, el bitcoin detiene su escalada en los 88.000 dólares, afectado por la presión bajista derivada del caso Mt. Gox.

